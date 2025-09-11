امیت شاہ نے مزید 5 ہوائی اڈوں پر تیز تر امیگریشن کلیئرنس پروگرام کا آغاز کیا
لکھنؤ، ترواننت پورم، تروچیراپلی، کوزی کوڈ، امرتسر میں ایف ٹی آئی۔ٹی ٹی پی کا آغاز کیاگیا جو تیز تر امیگریشن کلیئرنس کو یقینی بناتا ہے۔
Published : September 11, 2025 at 4:54 PM IST
نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے جمعرات کو مزید پانچ ہوائی اڈوں پر فاسٹ ٹریک امیگریشن ٹرسٹڈ ٹریولر پروگرام ایف ٹی آئی۔ٹی ٹی پی) کا آغاز کیا، جو پہلے سے تصدیق شدہ بھارتی شہریوں اور اوورسیز سٹیزن آف انڈیا (او سی آئی) کارڈ ہولڈرز کے امیگریشن کے عمل کو تیز کرتا ہے۔
خصوصی پہل سب سے پہلے جولائی 2024 میں دہلی کے اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈے پر شروع کی گئی تھی اور دو ماہ بعد سات مزید ہوائی اڈوں – ممبئی، چینئی، کولکتہ، بنگلور، حیدرآباد، کوچین اور احمد آباد میں شروع کی گئی۔ تاہم آج یہ سہولت لکھنؤ، ترواننت پورم، تروچیراپلی، کوزی کوڈ اور امرتسر میں شروع کی گئی۔
امیت شاہ نے اس سلسلہ میں منعقد خصوصی پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ "فاسٹ ٹریک امیگریشن: ٹرسٹڈ ٹریولر پروگرام امیگریشن کو آسان، تیز اور پریشانی سے پاک بناتا ہے۔" شاہ نے کہا کہ OCI کارڈ ہولڈرز اور بیرون ملک سفر کرنے والے بھارتی شہری پروگرام کے تحت زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کریں گے۔ اب تک تین لاکھ لوگوں نے رجسٹریشن کرایا ہے اور 2.65 لاکھ نے اس سہولت سے فائدہ اٹھایا ہے۔ یہ پروگرام تیز تر امیگریشن کلیئرنس کو یقینی بناتا ہے۔
حکام نے مزید کہا کہ اب تک کئی ہزار مسافروں کو ای-گیٹس کے ذریعے تیزی سے امیگریشن کلیئرنس دی گئی ہے۔ FTI-TTP، جس کا مقصد تیز، ہموار، محفوظ امیگریشن کلیئرنس کے ساتھ بین الاقوامی نقل و حرکت کو آسان بنانا ہے، ابتدائی مرحلے میں بھارتی شہریوں اور OCI کارڈ ہولڈرز کے لیے مفت کی بنیاد پر شروع کیا گیا ہے۔
ایک اور اہلکار نے بتایا کہ FTI-TTP امریکہ کی طرف سے پیش کردہ گلوبل انٹری پروگرام کی طرح ہے جو پہلے سے منظور شدہ، کم خطرہ والے مسافروں کو منتخب ہوائی اڈوں پر امریکہ پہنچنے پر تیز رفتار کلیئرنس کی اجازت دیتا ہے۔ FTI-TTP بالآخر ملک کے 21 بڑے ہوائی اڈوں پر شروع کیا جائے گا۔ اہل مسافروں کو بغیر کسی رکاوٹ کے سفر کے لیے ای گیٹس استعمال کرنے اور امیگریشن کی باقاعدہ قطاروں کو نظرانداز کرنے کی اجازت ہوگی۔ انہیں آن لائن درخواست دینے کی ضرورت ہوگی اور درخواست فارم میں بیان کردہ دیگر مطلوبہ معلومات کے ساتھ اپنا بائیو میٹرکس (فنگر پرنٹ اور چہرے کی تصویر) جمع کرانا ہوگا۔
یہ بھی پڑھیں: اب جعلی پاسپورٹ اور ویزہ رکھنے والوں کی خیر نہیں، 7 سال قید اور 10 لاکھ جرمانے کی ہوگی سزا
ایف ٹی آئی رجسٹریشن زیادہ سے زیادہ پانچ سال یا پاسپورٹ کی میعاد تک، جو بھی پہلے آئے، کارآمد ہوگا۔ مسافر سرکاری ویب سائٹ www.ftittp.mha.gov.in کے ذریعے درخواست دے کر اور مطلوبہ تفصیلات فراہم کر کے اس سہولت سے فائدہ اٹھا سکتا ہے، جس کی تصدیق بیورو آف امیگریشن کرے گی۔ منظور شدہ درخواستوں کو بھارت میں نامزد بین الاقوامی ہوائی اڈوں یا قریبی غیر ملکیوں کے علاقائی رجسٹریشن آفس (FRRO) پر اپنے بائیو میٹرکس کی تفصیلات فراہم کرنے کے لیے ملاقات کا وقت طے کرنے کے لیے پیغام موصول ہوگا۔