نئی دہلی: مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے منگل کو حکام کو ہدایت دی کہ وہ ملک کے سرحدی علاقوں سے 30 کلومیٹر کے دائرے میں تجاوزات کو ہٹائیں اور اس بات کو یقینی بنائیں کہ سنٹرل آرمڈ پولیس فورس (سی اے پی ایف) اور فوج کو اشیاء کی یومیہ سپلائی مقامی سطح پر پوری کی جائے۔
شاہ نے کہا، "ضلع کلکٹروں کو سرحدی دیہاتوں میں ڈیری کوآپریٹیو کمیٹیاں بھی بنانا چاہیے تاکہ سی اے پی ایف اور فوج کو دودھ سپلائی کی جا سکے۔ سرحد کو کم از کم 30 کلومیٹر کے دائرے میں تجاوزات سے پاک ہونا چاہیے۔"
وزیر داخلہ شاہ نے سرحدی اضلاع کے کلکٹروں پر زور دیا کہ وہ غیر قانونی مذہبی تجاوزات کو ہٹانے کے لیے مناسب کارروائی کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تجاوزات ایک سوچی سمجھی سازش کا حصہ ہیں۔ شاہ نے کہا، "تمام غیر قانونی تجاوزات کو سرحد سے کم از کم 30 کلومیٹر کے دائرے سے ہٹایا جانا چاہیے۔"
شاہ نے کہا کہ گجرات نے اس سلسلے میں قابل ستائش کام کیا ہے اور سمندری اور زمینی سرحدوں پر کئی تجاوزات ہٹا دیے ہیں۔
نئی دہلی دو روزہ وائبرینٹ ولیج پروگرام (VVP) کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے شاہ نے کہا کہ وائبرنٹ ولیج پروگرام کی وجہ سے اروناچل پردیش کے سرحدی دیہاتوں میں آبادی میں اضافہ تمام سرحدی دیہاتوں کے لیے ایک مثبت پیغام ہے۔
شاہ نے وائبرنٹ ولیج پروگرام کا لوگو بھی لانچ کیا۔ اس موقعے پر وزیر مملکت برائے داخلہ بندی سنجے کمار، ہوم سکریٹری گووند موہن، انٹیلی جنس بیورو (آئی بی) کے ڈائریکٹر تپن ڈیکا، بارڈر مینجمنٹ سکریٹری راجندر کمار، وی وی پی کے پہلے اور دوسرے مرحلے میں شامل سرحدی ریاستوں کے چیف سکریٹریز، سرحدی حفاظت کے لیے تعینات سیکورٹی فورسز کے ڈائریکٹر جنرلز، متعلقہ اضلاع کے ضلع مجسٹریٹس سمیت کئی دیگر افسران موجود تھے۔
شاہ نے سرحدی دیہاتوں سے نقل مکانی کو روکنے پر زور دیا۔ انہوں نے کہا کہ اس بات کو یقینی بنائیں سرحدی دیہات کے ہر شہری کو مرکزی اور ریاستی حکومت کی اسکیموں کا 100 فیصد فائدہ ملے اور وی وی پی کے تحت دیہاتوں کو سرحدی اور قومی سلامتی کو مضبوط کرنے کے ایک مضبوط ذریعہ کے طور پر ترقی دی جائے۔
انہوں نے کہا، "جب وزیر اعظم نریندر مودی نے وائبرنٹ ولیج پروگرام کا آئیڈیا پیش کیا تو یہ فیصلہ کیا گیا کہ اسے مرحلہ وار نافذ کیا جائے گا۔ نہ صرف ہر سرحدی گاؤں کو تمام سہولیات سے آراستہ کیا جائے گا، بلکہ ان سرحدی دیہاتوں میں رہنے والے ہر شہری کو حکومت ہند اور ریاستی حکومتوں کی تمام اسکیموں کے فائدے فراہم کیے جائیں گے تاکہ وہاں رہنے والے لوگوں کی زندگیوں کو ایک طاقتور گاؤں کے طور پر محفوظ بنانے کے علاوہ ان لوگوں کی زندگیوں کا تحفظ کیا جاسکے۔"
شاہ نے کہا کہ وائبرنٹ ولیج پروگرام کے تحت جلد ہی جن دیہاتوں کی نشاندہی کی جائے گی وہ چند برسوں میں ہمارے ملک اور اس کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے ایک بہت اہم ذریعہ ثابت ہوں گے۔ انہوں نے کہا، "اس پروگرام کے ذریعے، کثیر جہتی اور کثیر شعبہ جاتی ترقی کے پیش نظر بنیادی ڈھانچے کی ترقی، ثقافت کے تحفظ اور فروغ، سیاحت کے ذریعے روزگار پیدا کرنے اور گاؤں کی زندگی کو ہر طرح سے متحرک کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔"
