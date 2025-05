کل جماعتی وفد کی سعودی حکام سے ملاقات، دہشت گردی کے خلاف بھارت کے سخت موقف سے آگاہ کیا

ETV Bharat / bharat

Published : May 28, 2025 at 11:30 PM IST | Updated : May 28, 2025 at 11:52 PM IST

ریاض: بھارت کے ایک کل جماعتی پارلیمانی وفد، جس کی قیادت بی جے پی کے ایم پی بائیجینت پانڈا کررہے ہیں، بدھ کے روز سعودی عرب کے وزیر مملکت برائے امور خارجہ عادل الجبیر سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف پر زور دیا اور دہشت گردی کے خلاف زیرو ٹالرنس کے موقف کی وضاحت کی گئی۔ وفد نے شوریٰ کونسل کا بھی دورہ کیا، جو کہ ریگولیٹری اتھارٹی کے ساتھ ایک سرکاری ادارہ ہے اور ڈپٹی اسپیکر مشال السلمی اور انڈیا-سعودی فرینڈشپ کمیٹی کے سربراہ میجر جنرل عبدالرحمن الہربی سے ملاقات کی اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف سے آگاہ کیا۔ الجبیر کے ساتھ ملاقات کے دوران، وفد نے "دہشت گردی کے خلاف سعودی موقف کی تعریف کی اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے مضبوط موقف پر زور دیا۔ سرکاری سعودی پریس ایجنسی کی خبر کے مطابق، دونوں فریقوں نے سعودی عرب اور بھارت کے درمیان تعلقات پر تبادلہ خیال کیا، انہیں مزید مضبوط بنانے کے طریقے تلاش کرنے کے ساتھ ساتھ باہمی دلچسپی کے موضوعات کا جائزہ لیا۔ وفد نے پرنس سعود الفیصل انسٹی ٹیوٹ آف ڈپلومیٹک اسٹڈیز کے ڈی جی مصعب القحطانی سے بھی ملاقات کی اور دہشت گردی کی تمام شکلوں سے نمٹنے کے لیے بھارت کے غیر متزلزل عزم سے آگاہ کیا۔ وفد نے بھارت سعودی اسٹریٹجک تعلقات پر بھی تبادلہ خیال کیا۔

پانڈا نے ایکس پر ایک پوسٹ میں کہا کہ "ہندوستان اور سعودی عرب دہشت گردی کا مقابلہ کرنے اور دو طرفہ تعلقات کو مضبوط بنانے کے ہمارے مشترکہ عزم میں متحد ہیں۔ ہمارے آل پارٹی وفد کے ساتھیوں کے ساتھ، وزیر مملکت @KSAmofaEN سے تعمیری بات چیت ہوئی، دہشت گردی کے خلاف سعودی عرب کے مضبوط موقف کی تعریف کرتے ہوئے اور دہشت گردی کے خلاف بھارت کے غیر معمولی رویہ کا اعادہ کیا۔" انہوں نے کہا کہ بھارت اور سعودی عرب کے درمیان اعتماد، مشترکہ مفادات اور بڑھتے ہوئے اسٹریٹجک رشتوں پر مبنی متحرک شراکت داری ہے۔ "ہمارے کل جماعتی وفد کے ساتھیوں کے ساتھ، @ShuraCouncil_SA میں ڈپٹی اسپیکر ڈاکٹر مشعل السلمی اور میجر جنرل عبدالرحمن الہربی، سعودی-انڈیا فرینڈشپ کمیٹی کے سربراہ کے ساتھ ایک بامعنی تبادلہ ہوا - جس میں دہشت گردی کے خلاف بھارت کے غیر متزلزل موقف سے آگاہ کیا گیا۔" وفد کے ارکان نے سفارت خانے کے احاطے میں مہاتما گاندھی کو ان کے امن، عدم تشدد اور رواداری کے لازوال پیغام کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھول بھی چڑھائے۔ منگل کو ریاض پہنچنے سے قبل وفد نے بحرین اور کویت کا دورہ کیا۔ یہ بھی پڑھیں: نقل کےلئے عقل کی ضرورت۔۔۔: پاکستانی آرمی چیف پر اسدالدین اویسی کا طنز - OWAISI ROASTS ASIM MUNIR سعودی عرب کے دورے کے دوران وفد سیاسی معززین، سرکاری عہدیداروں، دانشوران اور بھارتی کمیونٹی کے ارکان سے بات چیت کرے گا۔ بھارت نے آپریشن سندور کے تحت 7 مئی کو پاکستان اور پاکستان کے زیر قبضہ کشمیر میں دہشت گردی کے بنیادی ڈھانچے پر درست حملے کیے جس کے بعد پاکستان نے 8، 9 اور 10 مئی کو بھارتی فوجی اڈوں پر حملے کی کوشش کی۔

