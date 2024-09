ETV Bharat / bharat

جے پی سی کی میٹنگ میں گرما گرم بحث، جانئے کیا کہا، مسلم پرسنل لاء بورڈ اور ماہر قانون فیضان مصطفیٰ نے - What happened in the JPC meeting

By PTI Published : Sep 19, 2024, 10:56 PM IST

مسلم پرسنل لاء بورڈ ( Etv Bharat )

نئی دہلی: دو سرکردہ مسلم تنظیموں نے جمعرات کو جے پی سی کے روبرو وقف (ترمیمی) بل کی شق 'وقف از صارف' کو چھوڑنے پر سخت اعتراض کیا۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ (اے آئی پی ایم ایم) اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) کے نمائندے وقف ترمیمی بل پر جوائنٹ کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے تھے۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے بل کی حمایت کرتے ہوئے کہا کہ یہ شفافیت اور جوابدہی کو یقینی بنائے گا اور امید ظاہر کی کہ یہ وقف املاک کے انتظام کو بہتر بنا کر بدعنوانی اور موقع پرستی کو ختم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ثابت ہوگا۔ پارلیمانی پینل کے ایک رکن نے کہا کہ، "آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کے وفد نے کہا کہ قوم کو قانون کی حکمرانی سے چلایا جانا چاہئے نہ کہ مذہبی کتابوں سے۔" آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ نے کمیٹی کو بتایا کہ بل میں صارفین کے وقف کا ذکر نہیں ہے اور وہ مسودہ قانون میں اس کو شامل کرنے کے حق میں ہیں۔ انہوں نے وقف املاک کے انتظام کے لیے کمیٹیوں میں پسماندہ مسلمانوں اور خواتین کو بھی شامل کرنے کا مطالبہ کیا۔ آل انڈیا پسماندہ مسلم محاذ کے وفد نے استدلال کیا کہ اس وقت وقف املاک کو غریبوں اور ضرورت مندوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال نہیں کیا گیا ہے اور ان کی انتظامیہ میں مبینہ طور پر بڑے پیمانے پر بدعنوانی کی گئی ہے اور اس طرح کی جائیدادوں کے کمپٹرولر اور آڈیٹر جنرل سے آڈٹ کا مطالبہ کیا ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ (اے آئی ایم پی ایل بی) نے بل میں ان دفعات پر اعتراض اٹھایا جو پانچ سال تک ایک مسلمان کو وقف بنانے کا حق دینے کی کوشش کرتی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ نے کہا کہ اس طرح کی فراہمی غیر آئینی اور پارلیمنٹ کی اہلیت سے باہر ہے اور یہ کمیونٹی کے ارکان کی "مذہبی نگرانی" کے مترادف ہوگی۔

ڈی ایم کے کے رکن اے راجہ نے کہا کہ یہ بل 1954 کی گھڑی کو واپس کرنے کی کوشش ہے اور موجودہ دفعات 2013 اور 1994 میں وقف ایکٹ میں کی گئی تبدیلیوں کی نفی کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ جمعرات کو کمیٹی کی میٹنگ میں کچھ گرما گرم لمحات بھی دیکھے گئے جب راجیہ سبھا کے ایک اپوزیشن ممبر نے بی جے پی ممبر میدھا کلکرنی پر سخت تبصرے کیے۔ پارلیمانی ذرائع نے بتایا کہ کلکرنی نے اپوزیشن رکن سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا جسے کمیٹی کے چیئرمین جگدمبیکا پال کی موجودگی میں پیش کیا گیا۔ تاہم، معلوم ہوا ہے کہ کلکرنی نے ذاتی سطح پر نہیں بلکہ کمیٹی کی میٹنگ کے دوران معافی مانگنے پر اصرار کیا۔ قانونی ماہر فیضان مصطفیٰ بھی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے اور معلوم ہوا ہے کہ انہوں نے 'ایک قوم، ایک قانون' اور 'مشترکہ سول کوڈ' کے بارے میں کچھ ریمارکس دیے، جس پر اپوزیشن اراکین نے سخت اعتراض کیا۔ چانکیہ نیشنل لاء یونیورسٹی-پٹنہ کے وائس چانسلر مصطفیٰ نے کہا کہ یہ بل سپریم کورٹ کے کئی تاریخی فیصلوں کے خلاف ہے اور یہ وفاقیت کے ٹھیک توازن کو بھی متاثر کر سکتا ہے، جو کہ آئین کے بنیادی ڈھانچے کے طور پر کھڑا ہے۔ کمیٹی 26 ستمبر سے ممبئی، احمد نگر، حیدرآباد، چنئی اور بنگلور کا بھی دورہ کررہی ہے۔