جنگ بندی کے بعد کھولے گئے 32 ہوائی اڈے، پاکستان کے ساتھ کشیدگی کے درمیان بند کیے گئے تھے - INDIA PAKISTAN CONFLICT

علامتی تصویر ( Getty Image )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 12, 2025 at 1:55 PM IST | Updated : May 12, 2025 at 2:17 PM IST 4 Min Read

نئی دہلی: ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان بند کیے گئے تمام 32 ہوائی اڈوں کو دوبارہ کھول دیا جائے گا۔ اس سلسلے میں ایئر مین کو ایک نیا نوٹس (NOTAM) جاری کیا گیا ہے اور اس پر عمل درآمد کا عمل جاری ہے۔ اس کے علاوہ تمام 25 ہوائی راستوں کو دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ اتھاریٹی کا جاری کیا گیا لیٹر (AAI) اے اے آئی نے ایک بیان میں کہا کہ مسافروں، براہ کرم نوٹ کریں کہ سول ہوائی جہاز کے آپریشنز کے لیے 32 ہوائی اڈوں کو 15 مئی 2025 کی شام 05:29 بجے تک عارضی طور پر بند کرنے کے لیے ایک حوالہ نوٹس جاری کیا گیا تھا۔ مطلع کیا جاتا ہے کہ یہ ہوائی اڈے اب فوری اثر سے سول ہوائی جہاز کے آپریشن کے لیے دستیاب ہیں۔ یہ ہوائی اڈے 9 مئی سے عارضی طور پر بند ہونے کے بعد دوبارہ کھولے گئے، AAI اور دیگر ایوی ایشن ریگولیٹرز کی جانب سے سول فلائٹ آپریشن کو عارضی طور پر معطل کرنے کے لیے جاری کیے گئے متعدد نوٹم کے بعد اب یہ کہا گیا ہے کہ یہ تمام ایئر پورٹس اب کھول دیے گئے ہیں۔ متاثرہ ہوائی اڈے متاثر ہونے والے بڑے ہوائی اڈوں میں چندی گڑھ، سری نگر، امرتسر، لدھیانہ، بھونتر، کشن گڑھ، پٹیالہ، شملہ، دھرم شالہ اور بھٹنڈہ شامل ہیں۔ اس کے علاوہ جیسلمیر، جودھ پور، لیہہ، بیکانیر، پٹھانکوٹ، جموں، جام نگر اور بھوج جیسے اسٹریٹجک طور پر اہم مقامات پر واقع ہوائی اڈوں کو بھی عارضی طور پر بند کر دیا گیا تھا۔ انڈگو ایئر لائنز نے ایڈوائزری جاری کی انڈیگو ایئر لائنز نے ایک ایڈوائزری جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہوائی اڈے پر آپریشن شروع ہو گیا ہے۔ تاہم، جیسے جیسے آپریشنز بتدریج معمول کے مطابق ہوگا مسافروں کو تاخیر کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ تمام مسافروں کو اپنی سہولت کے لیے فلائٹ کا تازہ ترین اسٹیٹس چیک کرنا چاہیے۔ دہلی ہوائی اڈے کی کارروائیوں کے بارے میں تازہ اپڈیٹ دہلی میں اندرا گاندھی بین الاقوامی ہوائی اڈہ (IGI) جس میں ہندوستان میں سب سے زیادہ مسافروں کی آمدورفت ہے۔ صبح 9:30 بجے جاری ہونے والی مسافروں کی ایڈوائزری کے مطابق، آپریشن بخوبی جاری ہے۔ ایڈوائزری میں کہا گیا کہ تاہم، فضائی حدود کے بدلتے ہوئے حالات اور بہتر حفاظتی اقدامات کی وجہ سے، کچھ پروازوں کے نظام الاوقات اور سکیورٹی چیکس کی وجہ سے اوقات متاثر ہو سکتے ہیں۔ چندی گڑھ کے ہوائی اڈے پر آپریشن دوبارہ شروع ہو گیا چندی گڑھ بین الاقوامی ہوائی اڈے پر فلائٹ آپریشن دوبارہ شروع ہو گیا ہے۔ چندی گڑھ ہوائی اڈے نے X پر ایک پوسٹ میں لکھا ہے کہ شہید بھگت سنگھ بین الاقوامی ہوائی اڈے، چندی گڑھ کے لیے اور جانے والی پروازوں کی خدمات 12 مئی 2025 کو صبح 10:30 بجے سے دوبارہ شروع ہو گئی ہیں۔ مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ تازہ ترین شیڈول کے لیے اپنی متعلقہ ایئر لائنز سے رابطہ کریں۔ کون سے ہوائی اڈے بند کیے گئے؟ ادھم پور امبالہ امرتسر اونتی پور بھٹنڈہ بھج

