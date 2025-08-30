بھوپال، مدھیہ پردیش: سابق اپوزیشن لیڈر اور کانگریس کے سینئر لیڈر اجے سنگھ نے مدھیہ پردیش میں لوگوں کے گھروں میں لگائے جا رہے اسمارٹ میٹروں کو لے کر سنگین الزامات لگائے ہیں۔ اجے سنگھ نے اسمارٹ میٹر کمپنی کے پاکستانی جاسوسوں سے منسلک ہونے کا امکان ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ مدھیہ پردیش میں جس کمپنی کو اسمارٹ میٹر لگانے کا کام دیا گیا ہے اس میں پاکستانی نژاد افسران، انجینئر اور ملازمین ہیں۔ ایسے میں مدھیہ پردیش کے لوگوں کے ڈیٹا کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔
سعودی عرب کے الفنار انڈیا کو مل گیا کام
کانگریس کے سینئر لیڈر اجے سنگھ نے کہا کہ مدھیہ پردیش کے گھروں میں اسمارٹ میٹر لگانے کا کام سعودی عرب کی الفانار انڈیا کمپنی کو دیا گیا ہے۔ انہوں نے الزام لگایا کہ "اس کمپنی کے اعلیٰ حکام، انجینئرز اور ملازمین پاکستانی نژاد ہیں، اس لیے کنٹریکٹ کے بہانے شہریوں کا ڈیٹا اکٹھا کرنے اور اس کے غلط استعمال کے امکان کو رد نہیں کیا جا سکتا۔" انہوں نے وزیر اعلیٰ موہن یادو سے مطالبہ کیا ہے کہ کنٹراکٹ کمپنی کے کام کی مکمل جانچ کر کے ٹھیکہ منسوخ کیا جائے۔
حکومت سے وائٹ پیپر جاری کرنے کا مطالبہ
سابق اپوزیشن لیڈر اجے سنگھ نے مدھیہ پردیش حکومت سے سوال کیا ہے کہ "کیا حکومت کو یقین ہے کہ کمپنی کو ٹھیکہ دینا قومی مفاد میں ہے؟ اس میں کوئی پاکستانی تعلق نہیں ہے، ساتھ ہی یہاں کے شہریوں کا ڈیٹا بیرون ملک نہیں بھیجا جائے گا؟ کیا حکام نے اسمارٹ میٹر کا ٹھیکہ دینے سے پہلے وزیر اعلیٰ کو اعتماد میں لیا تھا؟" اگر وزیر اعلیٰ کو یہ معاہدہ اور سفید کاغذ جاری کرنے پر راضی کیا جائے تو حکومت کو یہ معاہدہ کرنا چاہیے۔ عوامی." 'کمپنی نے 4000 کروڑ روپے کم میں ٹھیکہ لیا'
جمعہ کو جاری کردہ ایک بیان میں، اجے سنگھ نے کہا کہ "اس کمپنی پر شک مزید گہرا ہو جاتا ہے کیونکہ الفنار نے سرکاری بولی سے 4000 کروڑ روپے کم میں ٹھیکہ لیا، سرکاری بولی 15 ارب 70 کروڑ 26 لاکھ روپے تھی جب کہ الفنار نے صرف 11 ارب 63 کروڑ 40 لاکھ روپے کا ٹھیکہ لیا، ایسی صورت حال میں یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ صرف دس کروڑ روپے کا فائدہ کم ہے۔ سسٹم میں داخل ہونے سے اس میں غیر معیاری اشیاء کی فراہمی کا بھی امکان ہے۔"
الفنار کے پاس ضروری تجربہ بھی نہیں
اجے سنگھ نے الزام لگایا کہ "الفنار کمپنی کو سافٹ ویئر ڈویلپمنٹ یا ڈیٹا مینجمنٹ کا تجربہ نہیں ہے۔ الفانار نے یہ کام یو اے ای کی ایشیا سافٹ ٹیکنالوجی کمپنی کو دیا ہے۔ اس میں پاکستانی اہلکار بھی تعینات ہیں۔ کیا یہ قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں کہ وہ ہمارے صارفین کے ڈیٹا تک رسائی حاصل کر رہے ہیں؟"
انڈیا اسمارٹ گرڈ فورم نے سائبر حملے سے خبردار کیا ہے۔
انڈیا اسمارٹ گرڈ فورم نے مرکزی حکومت کو ایک خط بھی لکھا ہے جس میں اسمارٹ میٹر پروجیکٹ میں حصہ لینے والی خلیجی ممالک کی غیر ملکی کمپنیوں کو ٹھیکہ دینے کی وجہ سے ڈیٹا کی حفاظت اور قومی سلامتی کو لے کر شدید تشویش کا اظہار کیا ہے اور سائبر حملے کی وارننگ دی ہے۔ الفانار انڈیا نے مدھیہ پردیش ڈسکام بھوپال اور جبل پور سے تقریباً 2 ملین اسمارٹ میٹر لگانے کے لیے 2 پروجیکٹ حاصل کیے ہیں۔ یہ منصوبے اسمارٹ میٹرنگ ٹیکنالوجی کے ساتھ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو اپ گریڈ کرنے کے ہندوستان کے قومی اقدام کا حصہ ہیں، جس میں مدھیہ پردیش ایک بڑا علاقہ ہے۔