راجستھان کے دموہ آبشار میں فضائیہ کا جوان غرقاب، تلاش جاری - AIRFORCE JAWAN DROWNED

دھول پور کے دموہ آبشار میں فضائیہ کا ایک جوان ڈوب گیا، ایس ڈی آر ایف اور غوطہ خور اس کی تلاش میں مصروف ہیں۔

راجستھان کے دموہ آبشار میں فضائیہ کا جوان غرقاب
راجستھان کے دموہ آبشار میں فضائیہ کا جوان غرقاب (Photo: ETV Bharat)
Published : August 21, 2025 at 7:00 PM IST

دھول پور: راجستھان کے دھول پور ضلع کے سرمتھرا تھانہ حلقے میں واقع دموہ آبشار میں فضائیہ کا ایک جوان ڈوب گیا۔ حادثے کے بعد اس کے ساتھی کسی کو بتائے بغیر موقع سے چلے گئے۔ پولیس کو اس واقعے کی اطلاع 12 گھنٹے بعد جمعرات کی صبح ملی۔ اس کے بعد سے ایس ڈی آر ایف اور غوطہ خوروں کی ٹیم آبشار میں جوان کی تلاش میں مصروف ہے۔

ساتھیوں نے پولیس کو اطلاع نہیں دی

سرمتھرا پولیس اسٹیشن کے افسر کرپال سنگھ نے بتایا کہ جوان بدھ کی شام چھ بجے کے قریب پانی میں ڈوب گیا تھا۔ جمعرات کی صبح گوالیار سے فضائیہ کے حکام کی کال کے بعد اس واقعہ کی اطلاع ملی۔ اطلاع ملتے ہی پولیس موقعے پر پہنچ گئی اور تلاش شروع کر دی۔ ایس ڈی آر ایف کی ٹیم اور مقامی غوطہ خور تلاش کے کام میں مصروف ہیں۔

جوان کا تعلق تلنگانہ سے

ڈوبنے والے جوان کی شناخت لکشمی پرساد کے طور پر کی گئی ہے جو تلنگانہ کے عادل آباد ضلع کے تاروڑا کا رہنے والا ہے۔ وہ گوالیار ایئر فورس اسٹیشن پر تعینات تھا۔ جانکاری کے مطابق وہ اپنے کچھ ساتھی فوجیوں کے ساتھ پکنک منانے دموہ آبشار پر آیا تھا۔ حادثہ ہوتے ہی ساتھی فوجی کسی کو بتائے بغیر جائے وقوع سے چلے گئے۔

دموہ آبشار ایک سیاحتی مقام

دموہ آبشار ایک اہم سیاحتی مقام ہے جو راجسھتان کے دھول پور ضلع کے سرمتھرا سب ڈویژن میں گھنے جنگلات کے بیچ واقع ہے۔ یہاں پانی تقریباً 300 فٹ کی بلندی سے نیچے گرتا ہے۔ برسات کے موسم میں یہ جگہ سیاحوں کے لیے خاص توجہ کا مرکز ہوتی ہے۔

