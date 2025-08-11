نئی دہلی: کانگریس کے سینئر لیڈر کے سی وینوگوپال سمیت کئی ارکان پارلیمنٹ اور دیگر مسافروں کو کل رات ایئر انڈیا کے ایک طیارے میں ہولناک صورت حال کا سامنا کرنا پڑا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب ترواننت پورم سے دہلی آنے والی ایئر انڈیا کی پرواز میں تکنیکی خرابی پیدا ہو گئی۔
ایئر لائن نے ایک بیان میں کہا کہ ایئر انڈیا کی پرواز نمبر AI2455 جو ترواننت پورم سے دہلی آنے والی تھی، اتوار کی شام تکنیکی خرابی کی وجہ سے چنئی کی طرف موڑ دی گئی۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ کے سی وینوگوپال اور دیگر ممبران پارلیمنٹ بھی اسی فلائٹ میں سوار تھے۔ جہاز میں مشتبہ تکنیکی خرابی اور موسم کی خرابی کی وجہ سے اسے چنئی ہوائی اڈے کی طرف موڑ دیا گیا۔ جیسا کہ ایئر لائن نے بھی تصدیق کی ہے۔
Air India flight AI 2455 from Trivandrum to Delhi - carrying myself, several MPs, and hundreds of passengers - came frighteningly close to tragedy today.— K C Venugopal (@kcvenugopalmp) August 10, 2025
What began as a delayed departure turned into a harrowing journey. Shortly after take-off, we were hit by unprecedented…
کانگریس ایم پی نے ایکس پر شیئر کی گئی پوسٹ میں اس تجربے کو خوفناک طریقےسے المیے کے قریب بتایا۔ انہوں نے ایک پوسٹ میں لکھا، "ایئر انڈیا کی فلائٹ نمبر AI 2455 ترویندرم سے دہلی - جس میں میں اور کئی اراکین پارلیمنٹ اور سیکڑوں مسافروں سوار تھے- آج خوفناک حد تک سانحے کے قریب پہنچ گئی۔"
دیر سے شروع ہونے والا یہ سفر دردناک سفر میں بدل گیا۔ ٹیک آف کے کچھ ہی دیر بعد ہمیں شدید ٹربولینس کا سامنا کرنا پڑا۔ تقریباً ایک گھنٹے بعد پائلٹ نے فلائٹ سگنل میں خرابی کا اعلان کیا اور فلائٹ کو چنئی کی طرف موڑ دیا۔
وینوگوپال نے پوسٹ میں مزید لکھا، "تقریباً دو گھنٹے تک طیارہ لینڈنگ کلیئرنس کے انتظار میں ہوائی اڈے کا چکر لگاتا رہا، اسی دوران لینڈنگ کی پہلی کوشش کے دوران ہی ایک چونکا دینے والا لمحہ آیا، پتہ چلا کہ رن وے پر ایک طیارہ پہلے سے موجود تھا جس پر طیارہ لینڈ کرنے والا تھا، تاہم، پائلٹ نے صحیح فیصلہ لے کر مسافروں کی جان بچائی، اور مہارت کے ساتھ دوسری کوشش میں طیارے کو محفوظ طریقے سے لینڈنگ کرائی۔
وینوگوپال نے کہا کہ مسافروں کی حفاظت صرف قسمت پر منحصر نہیں ہوسکتی۔ انہوں نے ہوابازی کے حکام سے فوری کارروائی کرنے پر زور دیا اور کہا کہ واقعے کی فوری طور پر تحقیقات کی جانی چاہیے، جوابدہی طے کی جانی چاہیے اور اس بات کو یقینی بنانا چاہیے کہ اس طرح کی کوتاہی دوبارہ کبھی نہ ہو۔ '
فلائٹ ریڈار 24 کے مطابق، ایئر انڈیا کی پرواز AI2455 کو ترواننت پورم سے شام 7:15 پر روانہ ہونا تھا، لیکن اس نے 8:17 بجے ٹیک آف کیا۔ پرواز، جو پہلے رات 10:45 بجے دہلی پہنچنے والی تھی، چنئی میں بحفاظت اتر گئی۔
Dear Mr Venugopal, we would like to clarify that the diversion to Chennai was precautionary due to a suspected technical issue and poor weather conditions. A go-around was instructed by Chennai ATC during the first attempted landing at Chennai airport, not because of the presence…— Air India (@airindia) August 10, 2025
ایئر انڈیا نے اس واقعے کے بارے میں وضاحت دی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ عملے نے مشتبہ تکنیکی خرابی اور خراب موسم کے پیش نظر احتیاطی طور پر طیارے کو چنئی میں اتارا۔ طیارہ چنئی میں بحفاظت اتر گیا، جہاں طیارے کی ضروری جانچ کی جائے گی۔
ایئر انڈیا نے یہ بھی واضح کیا کہ چنئی ہوائی اڈے پر پہلی لینڈنگ کی کوشش کے دوران چنئی اے ٹی سی کی طرف سے 'گو-اراؤنڈ' کی ہدایت دی گئی تھی نہ کہ رن وے پر کسی دوسرے طیارے کی موجودگی کی وجہ سے ایسا کیا گیا تھا۔ ایسے حالات سے نمٹنے کے لیے پائلٹ اچھی طرح سے تربیت یافتہ ہیں۔ اس معاملے میں انہوں نے معیاری طریقہ کار پر عمل کیا۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا، 'ہمیں متاثرہ مسافروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس ہے۔ ایئر لائن نے زور دیا کہ مسافروں اور عملے کی حفاظت اس کی اولین ترجیح ہے۔
