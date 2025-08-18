کوچی: کیرالہ کے کوچی سے دہلی جانے والی ایئر انڈیا کی پرواز تکنیکی خرابی کی وجہ سے دیر رات منسوخ کر دی گئی۔ اس طیارے میں کانگریس کے دو ارکان پارلیمنٹ بھی سوار تھے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پر کہا کہ طیارہ رن وے پر پھسل گیا۔ بعد ازاں فلائٹ سروس کو ری شیڈول کر دیا گیا۔
کوچین انٹرنیشنل ایئرپورٹ لمیٹڈ (سی آئی اے ایل) کے ترجمان نے پی ٹی آئی کو بتایا کہ ایئر انڈیا کا طیارہ تکنیکی خرابی کی وجہ سے ٹیک آف نہیں کر سکا۔ لوک سبھا رکن اور کانگریس لیڈر ہیبی ایڈن بھی طیارے میں سوار تھے۔ ایئر انڈیا کے ترجمان نے ایک بیان میں کہا کہ کوچی سے دہلی جانے والی پرواز نمبر AI504 کو آج روانہ ہونے کے لیے دوبارہ شیڈول کیا گیا ہے۔ یہ قدم ٹیک آف کے دوران پائی جانے والی تکنیکی خرابی کی وجہ سے اٹھایا گیا۔
ترجمان نے کہا، 'کاک پٹ کے عملے نے معیاری آپریٹنگ طریقہ کار کے بعد پرواز کو منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا اور جانچ کے لیے جہاز کو واپس بے میں لایا۔' سی آئی اے ایل کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ ایئر لائن طیارے کی جگہ لے رہی ہے اور اب پیر کی صبح 1 بجے پرواز کی روانگی متوقع ہے۔
یہ معلوم نہیں ہوسکا ہے کہ ایئر انڈیا کے طیارے میں کتنے لوگ سوار تھے۔ ایرناکلم کے رکن پارلیمنٹ ایڈن نے ایک فیس بک پوسٹ میں کہا کہ فلائٹ نمبر AI 504 میں کچھ غیر ہوا تھا۔ رکن پارلیمنٹ نے کہا، 'اس فلائٹ نمبر AI 504 کے ساتھ کچھ غیر معمولی ہوا، ایسا لگا جیسے جہاز رن وے پر پھسل گیا ہو۔ وہیں یہ ابھی تک پرواز نہیں کر سکا ہے۔'
مسافروں کو ہونے والی تکلیف پر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ایئر انڈیا کے ترجمان نے کہا، 'تمام مسافر بحفاظت اتر گئے۔ کوچی میں مسافروں کو مناسب مدد فراہم کی گئی۔ فلائٹ ٹریکنگ ویب سائٹ Flightradar24.com پر دستیاب جانکاری کے مطابق فلائٹ نمبر AI 504 کو ایئربس A321 طیارے کے ذریعے چلایا جانا تھا۔
اتوار کو جاری کردہ ایک بیان میں ایئر انڈیا نے کہا کہ اس نے 16 اگست کو اپنی میلان-دہلی پرواز کو آخری لمحات میں دیکھ بھال میں تکنیکی خرابی کا پتہ چلنے کے بعد منسوخ کر دیا۔ بیان میں کہا گیا ہے، "16 اگست کو میلان سے دہلی کی پرواز AI138 کو جانچ کی ضرورت کی وجہ سے منسوخ کر دیا گیا تھا۔" ایئر انڈیا کے کچھ طیاروں کو حالیہ ہفتوں میں تکنیکی مسائل کا سامنا کرنا پڑا ہے۔
تین اگست کو بھونیشور سے دہلی جانے والی پرواز کو کیبن میں درجہ حرارت زیادہ ہونے کی وجہ سے روانگی سے عین قبل منسوخ کر دیا گیا تھا۔ 31 جولائی کو لندن جانے والے ایئر انڈیا کے بوئنگ 787-9 طیارے کو تکنیکی خرابی کی وجہ سے دہلی ہوائی اڈے پر اپنی پرواز کو روکنا پڑا اور واپس لوٹنا پڑا۔
