بنگلورو: فضائیہ کے سربراہ اے پی سنگھ نے آپریشن سندور کے دوران ہندوستانی فضائیہ کی کارروائی کو لے کر بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپریشن سندور کے دوران ہماری فوج نے 5 پاکستانی طیارے تباہ کیے۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو پہنچنے والے نقصان پر ہندوستانی فضائیہ کا یہ پہلا سرکاری بیان ہے۔
فضائیہ کے سربراہ نے آپریشن سندور کے دوران مریدکے-لشکر ہیڈ کوارٹر پر حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر دکھائیں۔ فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا کہ یہ مریدکے لشکر کی سینئر قیادت کا رہائشی علاقہ ہے۔ یہ ان کے دفتر کی عمارت تھی جہاں وہ جلسے کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔
S-400 سسٹم، گیم چینجر
آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے، فضائیہ کے سربراہ، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا، "...ہمارے فضائی دفاعی نظام نے شاندار کام کیا ہے۔ S-400 سسٹم، جسے ہم نے حال ہی میں خریدا ہے، گیم چینجر ثابت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دشمن S-400 دفاعی نظام کو گھسنے میں ناکام رہا"۔
ہائی ٹیک جنگ میں اتنا نقصان پہنچایا
آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے مزید کہا کہ یہ ایک ہائی ٹیک جنگ تھی، 80 سے 90 گھنٹے کی جنگ میں ہم اتنا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوگئے کہ پاکستان پر واضح ہو گیا کہ اگر وہ یہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو انہیں اس سے بہت زیادہ قیمت چکانی پڑے گی۔ چنانچہ وہ (پاکستان) آگے آئے اور ڈی جی ایم او کی طرف سے یہ پیغام بھیجا کہ وہ ہماری بات ماننا چاہتے ہیں۔
ہم نے وہاں کی ایئر فیلڈ سنبھال لی
آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے، ایئر فورس کے سربراہ، ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا، "سرگودھا، ہم اپنی فضائیہ میں ایسے دنوں کے خواب دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں، کسی دن ہمیں وہاں جانے کا موقع ملے گا، تو اتفاق سے مجھے یہ موقع اپنی ریٹائرمنٹ سے ٹھیک پہلے ملا... چنانچہ ہم نے وہاں کی ایئر فیلڈ سنبھال لی..."