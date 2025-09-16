احمد نگر ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر 'اہلیا نگر' رکھ دیا گیا، جانیں کن کن اسٹیشنوں کا نام تبدیل کیا گیا؟
مرکزی وزارت داخلہ نے گذشتہ ہفتے کو احمد نگر ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر اہلیا نگر رکھنے کی منظوری دی تھی۔
Published : September 16, 2025 at 8:21 PM IST|
Updated : September 16, 2025 at 8:28 PM IST
ممبئی: مہاراشٹر کے احمد نگر ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کر دیا گیا ہے۔ اب اس ریلوے اسٹیشن کو اہلیا نگر کے نام سے جانا جائے گا۔ عہدیداروں نے منگل کو بتایا کہ 'لوک ماتا دیوی اہلیا بائی ہولکر' کو خراج عقیدت کے طور پر احمد نگر ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر اہلیا نگر رکھ دیا گیا ہے۔
غور طلب ہے کہ مہاراشٹر حکومت نے پہلے احمد نگر ضلع کا نام تبدیل کر کے اہلیا نگر رکھا تھا۔ سال سنہ 2023 میں حکومت نے اورنگ آباد کا نام بدل کر چھترپتی سمبھاجی نگر اور عثمان آباد کا نام دھاراشیو رکھ دیا تھا۔
'گذشتہ ہفتے مہاراشٹر حکومت نے مرکزی وزارت داخلہ سے منظوری ملنے کے بعد احمد نگر ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کرکے اہلیا نگر رکھنے کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے۔ اس کے بعد سینٹرل ریلوے نے ایک ریلیز میں کہا، "پہلے احمد نگر کے نام سے جانے والے ریلوے اسٹیشن کا نام اب سرکاری طور پر اہلیا نگر رکھ دیا گیا ہے۔"
اسٹیشن کوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں
ریلیز میں کہا گیا ہے، "اسٹیشن کوڈ میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی اور اہلیا نگر کا اسٹیشن کوڈ اے این جی (ANG) ہی رہے گا۔"
گذشتہ ماہ مہاراشٹر کے نائب وزیر اعلیٰ اجیت پوار نے ریلوے کے وزیر اشونی وشنو کو ایک خط لکھا جس میں اس ریلوے اسٹیشن کا نام شہر کے نئے نام کے مطابق رکھنے کی اپیل کی گئی۔ دراصل شہر کا نام اہلیانگر رکھنے کے بعد کئی ہندو تنظیمیں ریلوے اسٹیشن کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ کر رہی تھیں۔
یہ بھی پڑھیں: مغلوں سے دشمنی لیکن انگریزوں سے پیار، اتراکھنڈ کی بی جے پی حکومت کی نام بدلنے کی سیاست پر اٹھے سوال
گذشتہ سال مارچ میں اس وقت کے وزیر اعلیٰ ایکناتھ شندے کی قیادت میں مہاراشٹر حکومت نے احمد نگر شہر کا نام تبدیل کرکے 'اہلیانگر' رکھنے کی تجویز کو منظوری دی تھی۔ اس کے علاوہ ممبئی کے سات مضافاتی ریلوے اسٹیشنوں کے نام بھی تبدیل کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح پونے ضلع کے ویلھے تعلقہ کا نام تاریخی قلعہ کے نام پر 'راج گڑھ' رکھا گیا۔
درج مضافاتی اسٹیشنوں کے نام تبدیل
کری روڈ اسٹیشن کا نیا نام لال باغ اسٹیشن
سینڈہارسٹ روڈ اسٹیشن کا نیا نام ڈونگری اسٹیشن
میرین لائنز کا نیا نام ممبادیوی اسٹیشن
چرنی روڈ کا نیا نام گِرگاؤں اسٹیشن
کاٹن گرین کا نیا نام کالاچوکی سٹیشن
ڈاک یارڈ کا نیا نام مجھ گاؤں اسٹیشن
کنگز سرکل کا نیا نام تیرتھ نکر پارشو ناتھ اسٹیشن
گذشتہ چند برسوں میں وزارت ریل نے کئی ریلوے اسٹیشنوں کے نام تبدیل کیے ہیں۔ سال 2024 میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ شمالی ریلوے کے لکھنؤ ڈویژن کے آٹھ ریلوے اسٹیشنوں کے نام سنتوں اور مجاہدین آزادی کے نام پر رکھے جائیں گے۔ اس کے علاوہ ادھم پور ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر 'شہید کیپٹن تشار مہاجن ریلوے اسٹیشن' رکھا گیا۔
مئی سنہ 2025 میں مہاراشٹر حکومت نے عثمان آباد ریلوے اسٹیشن کا نام بدل کر دھاراشیو ریلوے اسٹیشن رکھنے کا فیصلہ کیا تھا۔ فروری سنہ 2023 میں چرچ گیٹ ریلوے اسٹیشن (ممبئی) کا نام بدل کر "چنتامان راؤ دیشمکھ اسٹیشن" رکھنے کی تجویز منظور کی گئی۔ تاہم اس تجویز کو ابھی تک سرکاری منظوری نہیں ملی ہے۔
مزید پڑھیں:
سنبھل کی شاہی جامع مسجد کا نام تبدیل کر دیا گیا، اے ایس آئی نے نیا بورڈ بھیجا، جانیں کیا ہوگا نیا نام؟
اورنگ آباد کا نیا نام استعمال کرنے کا حکم جاری
دہلی: سرائے کالے خاں چوک کا نام تبدیل کر دیا گیا، اب کہلائے گا برسا منڈا چوک
دہلی میں مصطفی آباد کا نام تبدیل کرکے شیو وہار کرنے کی تیاری، موہن سنگھ بشت اسمبلی میں آج تجویز رکھیں گے
اترپردیش کے آٹھ ریلوے اسٹیشنوں کے نام تبدیل، اکھلیش کا طنز کہا 'جب نام بدلنے سے فرصت مل جائے تو...
علی گڑھ کا نام ہری گڑھ رکھنے کی تجویز پاس
علی گڑھ: شہر کا نام تبدیل کرنا جہالت ہے
ادھمپور ریلوے اسٹیشن کا نام کیپٹن تشار مہاجن کے نام پر رکھا جائے گا، مرکزی وزیر مملکت جتیندر سنگھ