احمد آباد : 12 جون کو احمد آباد طیارہ حادثے کے متاثرین کے تقریباً 65 خاندانوں نے امریکہ کی ممتاز قانونی فرم بیسلے ایلن کے ذریعے ایئر انڈیا اور ہوائی جہاز بنانے والی کمپنی بوئنگ کے خلاف امریکی وفاقی عدالت میں درخواست دائر کی ہے۔
کیس لڑنے والے بیسلے ایلن کے ایوی ایشن اٹارنی مائیک اینڈریوز نے احمد آباد کے میگھنی نگر علاقے میں حادثے کی جگہ کا دورہ کیا تاکہ مکمل معائنہ کیا جا سکے اور ابتدائی معلومات حاصل کی جا سکیں۔ اس کے بعد، وہ وڈودرا گئے، جہاں انہوں نے کچھ متاثرہ خاندانوں سے ملاقات کی، جن میں سے زیادہ تر کا تعلق گجرات اور دیگر علاقوں سے ہے۔
اس سے پہلے، اینڈریوز نے صحافیوں کو بتایا کہ خاندانوں کے پاس ایک امریکی عدالت میں مصنوعات کی ذمہ داری کا دعوی دائر کرنے کا اختیار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اہل خانہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیا ہوا، کیوں ہوا اور ان کے پاس کیا اختیارات ہیں۔
اینڈریوز نے مرکز پر زور دیا کہ وہ فلائٹ ڈیٹا ریکارڈر کے ساتھ ساتھ کاک پٹ وائس ریکارڈر کی تفصیلات بھی جاری کرے تاکہ وکلاء اور ماہرین ان کا تجزیہ کر سکیں اور تفتیش آگے بڑھ سکے۔
12 جون کو، ایئر انڈیا کی پرواز AI-171، ایک بوئنگ 787-8 طیارہ جو لندن کے گیٹ وِک کی طرف جا رہا تھا، سردار ولبھ بھائی پٹیل بین الاقوامی ہوائی اڈے سے ٹیک آف کے فوراً بعد ایک میڈیکل ہاسٹل کمپلیکس میں گر کر تباہ ہو گیا۔ ہوائی جہاز میں آگ بھڑک اٹھی جس میں سوار 242 میں سے 241 افراد ہلاک ہو گئے۔ اس کے علاوہ زمین پر موجود 19 افراد جن میں چار میڈیکل طلباء بھی شامل تھے حادثہ میں ہلاک ہوگئے۔