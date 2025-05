ETV Bharat / bharat

'آئین کہتا ہے کہ ہماری سرزمین پر رہنے والے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے' - ADMISSIONS TO ROHINGYA CHILDRENS

پانچ ماہ کی جدوجہد، 19 بچوں کا مستقبل، آخرکار اسکول کو داخلہ دینا پڑا ( Image Source: ETV Bharat )

By ETV Bharat Urdu Team Published : May 26, 2025 at 2:31 PM IST | Updated : May 26, 2025 at 3:15 PM IST 3 Min Read

نئی دہلی: اپریل میں، 12 سالہ افنا نے دہلی حکومت کے زیر انتظام اسکول میں آٹھویں جماعت میں داخلہ لیا۔ تعلیم کے حق کے باوجود، ہندوستان میں رہنے والے تمام بچوں کا آئینی حق، افنا کے حق کو سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد ہی یقینی بنایا گیا۔ افنا روہنگیا برادری سے تعلق رکھنے والے پناہ گزینوں کے 19 بچوں میں سے ایک ہے، جنہوں نے اس اپریل میں دہلی کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ لیا تھا۔ یہ اس وقت ممکن ہوا جب سپریم کورٹ نے دہلی حکومت کو ان بچوں کو داخل کرنے کا حکم دیا۔ داخلے کی لڑائی اختتام کو پہنچی: اشوک اگروال

بچوں کو داخلہ دلانے کے لیے قانونی جنگ لڑنے والے سینئر وکیل اور سوشل جیورسٹ نامی تنظیم کے بانی اشوک اگروال نے بتایا کہ کروال نگر کے شری رام کالونی اور کھجوری خاص علاقے میں روہنگیا پناہ گزینوں کے تقریباً 45 خاندان رہتے ہیں۔ یہ 19 بچے ان خاندانوں میں سے کچھ ہیں، جنہیں سپریم کورٹ کی مداخلت کے بعد دہلی کے سرکاری اسکولوں میں داخلہ ملا ہے۔ ان خاندانوں میں سے ایک میں روہنگیا پناہ گزین حسین مستری کے دو بچے بھی شامل ہیں، جنہیں داخلہ نہیں مل رہا تھا۔ حسین ذاتی طور پر روہنگیا پناہ گزینوں کے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ "آئین کہتا ہے کہ ہماری سرزمین پر رہنے والے ہر بچے کو تعلیم حاصل کرنے کا حق ہے" اشوک اگروال نے کہا کہ ہمارا آئین کہتا ہے کہ ہماری زمین پر رہنے والے کسی بھی بچے کو تعلیم کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا۔ اسے تعلیم کا حق ملنا چاہیے۔ اشوک اگروال نے بتایا کہ یہاں ایسے بہت سے بچے پیدا ہوئے ہیں۔ بہت سے روہنگیا بچے ہیں جنہوں نے دہلی یونیورسٹی یا دیگر یونیورسٹیوں سے گریجویشن اور پوسٹ گریجویشن مکمل کیا ہے۔ ان کے داخلے میں کبھی کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن، گزشتہ چند برسوں میں روہنگیا کے مسئلے پر سیاست کی گئی ہے اور سیاسی جماعتوں نے سیاسی فائدہ حاصل کرنے کے لیے روہنگیا کو نشانہ بنایا ہے۔ جس کی وجہ سے ان بچوں کے داخلے میں مسئلہ پیدا ہوگیا ورنہ کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ بچوں کو تعلیم کا حق دینے سے نہ تو انہیں شہریت مل رہی ہے اور نہ ہی وہ حقوق مل رہے ہیں جو ایک ہندوستانی شہری کو حاصل ہیں۔ انہیں صرف تعلیم کا حق مل رہا ہے، جو سب کو ملنا چاہیے۔

