کوئی نہیں جانتا سوشل میڈیا پر کیا رپورٹ کی جائے گی: سی جے آئی گوائی نے تشویش کا کیا اظہار

کوئی نہیں جانتا سوشل میڈیا پر کیا رپورٹ کی جائے گی: سی جے آئی گوائی نے تشویش کا کیا اظہار
چیف جسٹس بی آر گوائی نے کہا، ججوں کے زبانی ریمارکس کو اکثر سوشل میڈیا پر غلط سمجھا جاتا ہے، اس لیے احتیاط ضروری ہے۔
Published : October 8, 2025 at 1:04 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ کے چیف جسٹس (CJI) B R گوائی نے منگل کو سوشل میڈیا پر عدالتی کارروائی کے دوران ججوں کے زبانی ریمارکس کی غلط بیانی پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ڈیجیٹل دور میں عدلیہ کے ہر تبصرے کی غلط تشریح کی جا سکتی ہے جس سے غیر ضروری تنازعات جنم لیتے ہیں۔
یہ تبصرہ سپریم کورٹ کے احاطے میں پیر کو ایک وکیل کی طرف سے سی جے آئی گوائی پر اعتراض کرنے کی کوشش کے بعد آیا۔ وکیل مبینہ طور پر کھجوراہو میں وشنو مجسمہ کی بحالی کے سلسلے میں گزشتہ ماہ دائر کی گئی درخواست پر سی جے آئی کے تبصروں سے غیر مطمئن تھا۔ واقعے کے فوری بعد سیکیورٹی اہلکاروں نے اس شخص کو حراست میں لے لیا۔ اس حملے کی ملک بھر میں مذمت کی گئی۔
وزیر اعظم نریندر مودی نے بھی ٹویٹر پر اس واقعے کی مذمت کرتے ہوئے کہا، "سپریم کورٹ کے احاطے میں چیف جسٹس پر حملہ ہر ہندوستانی کو غم و غصہ کا باعث ہے۔ اس طرح کی قابل مذمت حرکتوں کی ہمارے معاشرے میں کوئی جگہ نہیں ہے۔"
منگل کو، CJI گوائی نے ایک سماعت کے دوران ایک ہلکا پھلکا واقعہ شیئر کرتے ہوئے کہا کہ اس نے اپنے ساتھی جج جسٹس کے ونود چندرن کو ایک کیس کی سماعت کے دوران عوامی تبصرے کرنے سے روک دیا تھا تاکہ سوشل میڈیا پر کسی غلط تشریح سے بچا جا سکے۔
CJI نے کہا، "میرے معزز ساتھی (جسٹس کے. ونود چندرن) کچھ تبصرے کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں روک دیا۔ ہم دھیرج موڑ کیس کی سماعت کر رہے تھے۔ میں نے اسے اپنے کانوں تک رکھنے کو کہا، کیونکہ یہ نہیں بتایا گیا کہ سوشل میڈیا پر کیا رپورٹ کیا جائے گا۔"
چیف جسٹس کے تبصروں کو عدلیہ اور سوشل میڈیا کے درمیان تعلق کے ایک اہم اشارے کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ جج اکثر عدالتی کارروائی کے دوران ایسے بیانات دیتے ہیں جو فیصلے کا حصہ نہیں ہوتے لیکن سوشل میڈیا پر اکثر غلط طریقے سے پیش کیے جاتے ہیں۔
CJI یہ ریمارکس آل انڈیا ججز ایسوسی ایشن کی ایک سماعت کے دوران کر رہے تھے، جس میں سروس کی شرائط، تنخواہ کے پیمانے اور عدالتی افسران کی ترقیوں سے متعلق مسائل اٹھائے گئے تھے۔ انہوں نے ہدایت کی کہ نچلی عدالتوں میں جوڈیشل افسران کے کیریئر میں جمود کا مسئلہ پانچ رکنی آئینی بنچ کو بھجوایا جائے۔
پولیس ذرائع کے مطابق، حملہ کرنے کی کوشش کرنے والا وکیل گزشتہ ماہ کھجوراہو میں وشنو مجسمہ کی بحالی سے متعلق سماعت کے دوران سی جے آئی گوائی کے زبانی ریمارکس سے غیر مطمئن تھا۔ اس شخص سے فی الحال پوچھ گچھ کی جا رہی ہے، اور سکیورٹی سخت کر دی گئی ہے۔