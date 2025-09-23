قد آور ایس پی رہنما اعظم خان کی کچھ دیر میں جیل سے رہائی متوقع، دو سال سے جیل میں بند
اعظم خان کی رہائی کے پیش نظر انکے حامیوں میں زبردست جوش و خروش ہے، وہ بڑی تعداد میں جیل کے باہر جمع ہوگئے ہیں۔
Published : September 23, 2025 at 8:39 AM IST
سیتاپور: سماج وادی پارٹی کے لیڈر اعظم خان آج سیتا پور جیل سے رہائی متوقع تھی۔ جیل انتظامیہ کو رہائی کا حکم بھی مل گیا ہے۔ صبح آٹھ بجے ان کی رہائی متوقع تھی لیکن اس میں مسلسل تاخیر ہو رہی ہے۔ ذرائع کے مطابق رہائی میں تاخیر ایک کیس میں جرمانہ ادا نہ کرنے کی وجہ سے ہو رہی ہے۔ اس سے قبل خبر تھی کہ نچلی عدالت اور ایم پی ایم ایل اے کورٹ میں ان کے خلاف جتنے بھی زیر التوا مقدمات ہیں، ان میں ضمانت ملنے کے بعد سکیورٹی بانڈ فائل ہو چکے ہیں۔
اعظم خان اکتوبر 2023 سے سیتا پور جیل میں قید ہیں۔ اعظم خان کے وکیل زبیر احمد خان نے بتایا کہ انہیں تقریباً دو سال قبل سیتاپور جیل میں بند کیا گیا تھا۔
اعظم خان ہمارے لیڈر ہیں، پارٹی نہیں چھوڑیں گے: ایس پی ضلع صدر
اسی بیچ اعظم خان کی رہائی سے قبل ایس پی ضلع صدر چھترپال سنگھ یادو بھی اعظم خان کا استقبال کرنے سیتاپور جیل پہنچے۔ اعظم خان کے بی ایس پی میں شامل ہونے کی افواہوں کے بارے میں چھترپال سنگھ نے کہا کہ وہ ہمارے لیڈر ہیں اور وہ سماجوادی پارٹی میں ہی رہیں گے۔
اعظم کے حامیوں میں جوش و خروش
اعظم خان کی رہائی کے پیش نظر ان کے حامی زبردست جوش و خروش میں ہیں۔ ان کے حامی سیتا پور جیل کے دروازے پر جمع ہو گئے ہیں۔ ان کے کئی چاہنے والے رام پور سے بھی آئے ہیں۔ ایک حامی نے بتایا کہ وہ رات میں سیتا پور پہنچے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، جیل کے دروازے پر بھیڑ بڑھتی جا رہی ہے۔
قابل ذکر ہے کہ اعظم خان نے سماج وادی پارٹی کی سابقہ حکومتوں میں کئی اہم قلمدان سنبھال چکے ہیں۔ سنہ 1989 میں وہ اتر پردیش حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے۔ انہوں نے محنت، روزگار، مسلم وقف اور حج جیسے محکموں کو چارج سنبھالا۔ سنہ 1993 میں وہ ایک بار پھر ریاستی حکومت میں کابینہ کے وزیر بنے۔ اعظم خان نے اتر پردیش قانون ساز اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔
دریں اثنا سنہ 2003 سے سنہ 2007 تک کابینہ کے وزیر کے طور پر انہوں نے پارلیمانی امور، شہری ترقی، پانی کی فراہمی، شہری روزگار، اور غربت کے خاتمے جیسے محکموں کی ذمہ داری سنبھالی۔ سنہ 2012 میں اکھلیش یادو کی حکومت کے دوران اعظم خان شہری ترقی سمیت کئی اہم محکموں کے وزیر رہے۔
