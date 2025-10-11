افغانستان کے وزیر خارجہ دیوبند پہنچے تو بے قابو ہجوم نے سیکورٹی کا گھیرا توڑ دیا، پولیس نے لاٹھی چارج کیا
امیرخان متقی دوپہر 12 بجے کے قریب دیوبند پہنچے،ان کے استقبال کے لیے بھرپور تیاریاں کی گئی تھیں لیکن ہجوم نے سب کچھ بگاڑ دیا۔
Published : October 11, 2025 at 2:15 PM IST|
Updated : October 11, 2025 at 2:44 PM IST
سہارنپور: افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند کے دورے کے لیے پہنچ گئے۔ دارالعلوم دیوبند میں افغان وزیر خارجہ کو دیکھنے کے لیے جمع ہونے والا ہجوم بے قابو ہو گیا۔ ہجوم اتنا زیادہ تھا کہ گارڈ آف آنر تک نہیں ہونے دیا گیا۔ ہجوم نے امیر خان متقی کی گاڑی کو گھیر لیا۔
#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh | Afghan FM Amir Khan Muttaqi says, " the journey has been very good so far. not just the people of darul uloom, but all people of the area have come here. i am grateful to them for the warm welcome they extended to me... i am thankful to the… pic.twitter.com/TQ7dUwRqPU— ANI (@ANI) October 11, 2025
ہجوم نے حفاظتی حصار کی بھی خلاف ورزی کی۔ پولیس کو بھیڑ پر قابو پانے کے لیے لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ نتیجتاً افغان وزیر خارجہ دارالعلوم کی انتظامیہ اور انتظامی حکام کی جانب سے مناسب استقبال کرنے سے قاصر رہے۔
میڈیا سے بات کرتے ہوئے عامر خان متقی کا کہنا تھا کہ سفر بہت شاندار رہا۔ دارالعلوم کے لوگ ہی نہیں بلکہ علاقے کے سبھی لوگ یہاں آئے ہوئے تھے۔ میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے جو گرمجوشی سے خوش آمدید کہا۔ میں اس پرتپاک استقبال پر علماء دیوبند اور اہل علاقہ کا شکر گزار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کا مستقبل بہت روشن ہیں۔
#WATCH | Saharanpur, Uttar Pradesh | Afghan FM Amir Khan Muttaqi at Darul Uloom Deoband. pic.twitter.com/lxGKfsgJfB— ANI (@ANI) October 11, 2025
اطلاعات کے مطابق پولیس انتظامیہ نے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے ہیں۔ محکمہ انٹیلی جنس بھی ہر سرگرمی پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ یہ پہلا موقع ہے کہ افغانستان کے وزیر خارجہ نے ہندوستان کے ساتھ ساتھ شہر دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا ہے۔
مزید پڑھیں: اکھلیش یادو کا فیس بک اکاؤنٹ معطل: سماجوادی کا بی جے پی پر حملہ
متقی کے استقبال کے لیے کیمپس کی سرکلر لائبریری میں استقبالیہ کا اہتمام کیا گیا ہے۔ افغان وزیر سرکلر لائبریری میں منعقدہ پروگرام میں شرکت کریں گے۔ انتظامیہ کے مطابق متقی دارالعلوم میں زیر تعلیم افغان طلباء سے ملاقات کریں گے۔
خان متقی دارالعلوم کے مہتمم مولانا ابوالقاسم نعمانی اور جمعیۃ علماء ہند کے صدر مولانا ارشد مدنی سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ سرکلر لائبریری میں ایک استقبالیہ میں شرکت کریں گے۔
سنبھل سے ایس پی ایم پی ضیاء الرحمن برق نے افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کے ہندوستان دورے اور استقبال کے حوالے سے ایکس پلیٹ فارم پر ایک پوسٹ میں یوگی حکومت کو نشانہ بنایا ہے۔ انہوں نے لکھا، "جب ہندوستانی حکومت خود طالبان وزیر متقی کو مدعو کرتی ہے اور ان کا خیرمقدم کرتی ہے تو کوئی سوال نہیں اٹھاتا، تاہم جب سنبھل کے رکن پارلیمنٹ ڈاکٹر شفیق الرحمن برق نے طالبان کے بارے میں بیان دیا تو یوگی نے کہا کہ انہیں شرم آنی چاہیے اور ایف آئی آر درج کرانی چاہیے۔ اب وہی طالبان وزیر تاج محل اور دیوبند کا دورہ کریں گے، اور یوگی حکومت ان کے خلاف سیکیورٹی فراہم کرے گی اور کس کے خلاف رپورٹ درج کروائی جائے گی؟" اپوزیشن نے اب حکومت پر "دوہرا معیار" اپنانے کا الزام لگایا ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ متقی کا یہ دورہ سفارتی سطح پر رابطوں کو بڑھانے کے مقصد سے کیا جا رہا ہے۔