افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی کا تاج محل کا دورہ منسوخ، پروٹوکول ڈیپارٹمنٹ نے تصدیق کر دی
افغان طالبان حکومت کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کا آگرہ دورہ منسوخ کر دیا گیا ہے۔
Published : October 12, 2025 at 11:45 AM IST
آگرہ: بھارت کے دورے پر آئے ہوئے افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اتوار کی صبح 11 بجے کے قریب آگرہ پہنچنا تھا لیکن آخری لمحات میں ان کا یہ منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ جانکاری اے سی پی تاج سیکورٹی سید اریب احمد نے دی۔ مولوی امیر خان متقی نے آگرہ میں تاج محل کا دورہ کرنا تھا، لیکن ان کا منصوبہ منسوخ کر دیا گیا۔
متقی کو دہلی واپس آنے سے پہلے تقریباً ڈیڑھ گھنٹہ تاریخی یادگار تاج محل پر گزارنا تھا۔ منسوخی کی تصدیق ضلعی انتظامیہ کے پروٹوکول ڈیپارٹمنٹ نے بھی کی۔
افغان وزیر خارجہ امیر خان وزیر متقی کے آگرہ دورہ منسوخ کئے جانے کی اصل وجہ ابھی تک سامنے نہیں آپائی ہے۔
متقی کے دورے کے مدنظر تاج محل کے احاطہ میں سخت سکیورٹی بندوبست کئے گئے تھے۔ انتظامیہ اور حکام امیر خان وزیر متقی کے دورے سے متعلق الرٹ پر تھے۔ حالانکہ عام سیاحوں کے تاج محل میں داخلے پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ ایسی صورتحال میں ، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ، سی آئی ایس ایف نے ان کے حفاظتی انتظامات کو دیکھنے والی تھی۔ متقی کا آگرہ کی ہوٹل میں دوپہر کے کھانے کا بھی نظم کیا گیا تھا جس میں ان کے دوستوں کے علاوہ کسی کو بھی داخلے کی اجازت نہیں تھی۔
واضح رہے، افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان وزیر متقی ہندوستان کے سات روزہ دورے پر ہیں۔ متقی نے دہلی میں اپنے ہندوستانی ہم منصب ایس جے شنکر سے بھی ملاقات کی ہے جس میں بھارت نے کابل میں سفارتخانہ شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان وزیر متقی نے ہفتے کے روز ہندوستان کے اپنے جاریہ ہفتہ کے دورے کے دوران اتر پردیش کے سہارنپور ضلع میں تاریخی دارالعلوم دیوبند کا دورہ کیا تھا۔ سہارنپور میں میڈیا کے نمائندوں سے خطاب کرتے ہوئے، متقی نے ہندوستانی مسلمانوں اور مذہبی اسکالرز کی طرف سے خاص طور پر دیوبند کے دورے کے دوران ملنے والی گرمجوشی اور پیار کے لیے تہہ دل سے شکریہ ادا کیا۔
انہوں نے افغان سفارتکاروں کو افغان سفارت کاروں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ "دیوبند کے دورے کے دوران یہاں کے لوگوں اور مولاناوں نے مجھ سے جو محبت دکھائی ہے اس نے میرے دل کو چھو لیا ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں، اللہ تعالیٰ ہندوستان اور افغانستان کے تعلقات کو مزید مضبوط کرے، کل دہلی میں ہونے والی بات چیت کے بعد ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے تعلقات مزید مضبوط ہوں گے۔ ہمارے دورے اب کثرت سے ہوں گے، اور ہم اپنے لوگوں کو بھی دہلی بھیجیں گے۔"
(PTI ان پٹ کے ساتھ)