افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورۂ بھارت، سلامتی کونسل نے دی منظوری

افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورۂ بھارت، سلامتی کونسل نے دی منظوری
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما امیر خان متقی کے دورۂ بھارت کو منظوری دے دی ہے۔
Published : October 3, 2025 at 8:18 AM IST
نئی دہلی: افغانستان کے وزیر خارجہ اور طالبان رہنما امیر خان متقی اگلے ہفتے نئی دہلی کا دورہ کریں گے، اس اقدام سے ہندوستان اور طالبان کے تعلقات کو مضبوط کرنے کی امید ہے۔ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل (یو این ایس سی) نے متقی کو ہندوستان کے دورے کی اجازت دے دی ہے۔
وزیر خارجہ متقی کا اگست کے آخری ہفتے میں نئی دہلی کا دورہ متوقع تھا، لیکن وہ اس وقت یو این ایس سی سے سفری پابندی سے استثنیٰ حاصل کرنے میں ناکام رہے۔ طالبان حکومت کے سینئر وزیر، جو 2021 سے وزارت خارجہ کا قلمدان سنبھالے ہوئے ہیں، 9-10 اکتوبر کو نئی دہلی میں ہوں گے۔ اس سے قبل وہ 6 اکتوبر کو روس کا دورہ کریں گے۔
2021 میں طالبان کے اقتدار میں آنے کے بعد، دہلی اور کابل اپنے باہمی تعلقات میں بڑی تبدیلی کا سامنا کر رہے ہیں۔ دونوں ممالک نے اپنے سفارتی تعلقات کو مضبوط کیا ہے۔ ان کے نئی دہلی کے دورے کو ایک ایسے وقت میں اہم پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے جب کابل اور اسلام آباد مشکل وقت کا سامنا کر رہے ہیں۔
افغانستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان اس وقت ڈیورنڈ لائن پر کشیدگی برقرار ہے۔ اسلام آباد نے کابل پر تحریک طالبان پاکستان (ٹی ٹی پی) کے کارکنوں کو پناہ دینے کا الزام لگایا ہے اور حال ہی میں سرحد پار سے فضائی حملے کیے ہیں، جس پر طالبان قیادت نے سخت تنقید کی ہے۔
طالبان کے کئی سرکردہ عہدیداروں نے نئی دہلی کا دورہ کیا ہے
پچھلے کچھ مہینوں کے دوران، طالبان کے کئی سرکردہ عہدیداروں نے نئی دہلی کا دورہ کیا ہے، جن میں افغانستان کے نائب وزیر صحت اور خوراک، حمد اللہ زاہد بھی شامل ہیں، جو گزشتہ ماہ دواسازی اور صحت کی دیکھ بھال سے متعلق بین الاقوامی نمائش کے 11ویں ایڈیشن کے لیے ہندوستانی دارالحکومت میں تھے۔
قابل ذکر ہے کہ سیکورٹی اور سٹریٹجک امور کو سنبھالنے والے ایک اور اعلیٰ طالبان عہدیدار، جن کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی، گزشتہ ماہ دہلی گئے اور گزشتہ ہفتے چلے گئے۔
اس معاملے سے واقف ذرائع نے بتایا، "وہ ستمبر میں دہلی گئے تھے اور گزشتہ ہفتے چلے گئے تھے۔ وہ یہاں تقریباً ایک ماہ تک رہے اور اہم مسائل پر ہندوستانی ہم منصبوں کے ساتھ فعال بات چیت کی۔"
بھارت نے اب تک طالبان کی حکومت کو باضابطہ طور پر تسلیم کرنے سے گریز کیا ہے۔ تاہم، نئی دہلی کابل میں سفارت خانے کو دوبارہ کھولنے سے لے کر مسلسل انسانی امداد بھیجنے تک، خاص طور پر مہلک زلزلے کے بعد، طالبان حکومت کے ساتھ باقاعدہ رابطہ رکھتا ہے۔
نئی دہلی میں سفارت خانہ طالبان حکام کے حوالے کیا جا سکتا ہے
اس کے علاوہ بھارت نے ممبئی اور حیدرآباد میں افغان قونصل خانے طالبان سفارت کاروں کے حوالے کر دیے ہیں۔ ایک اہلکار نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ "وزیر خارجہ متقی کے نئی دہلی کے دورے سے، امکان ہے کہ نئی دہلی میں افغان سفارت خانہ جلد طالبان حکام کے حوالے کر دیا جائے گا"۔
فی الحال، نئی دہلی میں سفارت خانہ کا انتظام چارج ڈی افیئرز محمد ابراہیم خیل کرتے ہیں، جو اشرف غنی کی پچھلی حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں۔
سفر پر پابندیاں
متقی پر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 1988 کے تحت پابندیاں عائد ہیں، جس سے وہ اجازت کے بغیر کسی بھی ملک کا سفر نہیں کر سکتا۔ لہٰذا، ہندوستانی حکومت نے باضابطہ طور پر یو این ایس سی سے اجازت کی درخواست کی، جو اس بار دی گئی۔ قابل ذکر بات یہ ہے کہ متقی کا سفر پہلے منظور نہیں ہوا تھا۔