افغان خاتون نے اتراکھنڈ میں جنسی ہراسانی کا الزام لگایا، فرانزک ٹیم ہوٹل سے شواہد اکٹھا کرنے میں لگی

روڑکی: اترا کھنڈ کے ہریدوار ضلع کے روڑکی میں ایک غیر ملکی خاتون کی عصمت دری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ متاثرہ نے اس کی شکایت پولیس سے کی ہے۔ شکایت ملنے کے بعد پولیس نے عصمت دری کے ملزم کو حراست میں لے لیا ہے۔ اس کے علاوہ پولیس نے خاتون کو میڈیکل کے لیے بھیج دیا ہے۔ فرانزک ٹیم ہوٹل پہنچ کر شواہد اکٹھے کر رہی ہے۔
خاتون نے پولیس کو عصمت دری کی اطلاع دی: دراصل گنگنہہر کوتوالی پولیس کو ڈائل 112 نمبر سے اطلاع ملی تھی۔ جس میں بتایا گیا کہ روڑکی کے دہرادون روڈ پر واقع ہوٹل میں ایک غیر ملکی خاتون کی عصمت دری کی گئی ہے۔ یہ اطلاع ملتے ہی محکمہ پولیس میں کھلبلی مچ گئی۔ اس کے بعد پولیس کی ٹیم فوراً موقع پر پہنچی اور اطلاع دینے والی خاتون سے پوچھ گچھ کی۔
منشیات کھلا کر زیادتی کا الزام: دوران تفتیش خاتون نے خود کو افغانستان کی رہائشی بتایا۔ اس کے علاوہ، اس نے الزام لگایا کہ ایک شخص نے اسے منشیات کھلائی، پھر اس کی عصمت دری کی۔ خاتون کے الزام کے بعد پولیس حرکت میں آئی اور فوری طور پر ملزم کو حراست میں لے لیا۔
پولیس اس شخص سے اچھی طرح پوچھ گچھ کر رہی ہے: پولیس پوچھ گچھ کے دوران ملزم نے خود کو ہینگ کا تاجر بتایا ہے۔ اس نے یہ بھی بتایا کہ اس کے پاس افغانستان اور ترکی کی شہریت ہے۔ تاہم پولیس فی الحال ملزم سے گہرائی سے پوچھ گچھ کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی پولیس نے خاتون کو طبی معائنے کے لیے روڑکی سول اسپتال بھیج دیا ہے۔
فرانزک ٹیم شواہد اکٹھا کر رہی ہے: اس دوران ہریدوار سے روڑکی پہنچنے والی فرانزک ٹیم نے بھی ہوٹل پہنچ کر شواہد اکٹھے کرنا شروع کر دیے ہیں۔ سی سی ٹی وی فوٹیج سمیت تمام پہلوؤں کی مکمل چھان بین کی جا رہی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ دونوں دہلی میں رہتے ہیں۔ اس شخص کے پاس غیر ملکی شہریت ہے۔ اس لیے روڑکی پولیس کی ٹیم پوری سنجیدگی کے ساتھ تحقیقات میں لگی ہوئی ہے۔
خاتون ٹرین کے ذریعے روڑکی پہنچی تھی: معلوم ہوا ہے کہ غیر ملکی خاتون کل دہلی سے ٹرین کے ذریعے روڑکی پہنچی تھی۔ اس کے بعد خاتون نے اس شخص کو رڑکی بلایا اور دونوں نے روڑکی کے ایک ہوٹل میں کمرہ لے لیا۔ اس کے بعد یہ واقعہ پیش آیا۔
دونوں تاجر بتائے جاتے ہیں: بتایا جا رہا ہے کہ دونوں تاجر ہیں۔ مرد ہینگ کا کاروبار کرتا ہے اور عورت خشک میوہ جات کا کاروبار کرتی ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ دونوں ایک دوسرے کو تقریباً 5 ماہ سے جانتے ہیں۔
سی او روڑکی نریندر پنت نے کہا کہ "معاملہ ہمارے علم میں ہے، فی الحال معاملے کی تفتیش کی جا رہی ہے، معاملہ مشکوک لگتا ہے۔ دوران تفتیش خاتون کے بیانات سی سی ٹی وی فوٹیج سے میل نہیں کھاتے۔ اب تک معلوم ہوا ہے کہ یہ دونوں بزنس ویزے پر دہلی میں مقیم ہیں، میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد ہی کچھ کہا جا سکے گا۔"