افغانستان کے وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے پہلے دورے پر نئی دہلی پہنچ گئے، طالبان سے تعلقات میں بڑی پیش رفت
اگست سنہ 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد کسی طالبان رہنما کا یہ پہلا بھارت دورہ ہے۔
Published : October 9, 2025 at 12:50 PM IST
نئی دہلی: افغانستان کے قائم مقام وزیر خارجہ امیر خان متقی بھارت کے ایک ہفتہ طویل دورے پر جمعرات کو نئی دہلی پہنچ گئے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم 'ایکس' پر ایک پوسٹ میں ان کی نئی دہلی میں آمد کی جانکاری دی۔ انہوں نے لکھا، "ہم ان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی مسائل پر بات کرنے کے منتظر ہیں۔"
قابل ذکر بات یہ ہے کہ اگست سنہ 2021 میں طالبان کے افغانستان پر قبضے کے بعد طالبان حکومت کی طرف سے نئی دہلی کا یہ پہلا اعلیٰ سطحی دورہ ہے۔ اس دوران متقی 9 سے 16 اکتوبر تک بھارت میں رہیں گے۔
Warm welcome to Afghan Foreign Minister, Mawlawi Amir Khan Muttaqi on his arrival in New Delhi.— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) October 9, 2025
We look forward to engaging discussions with him on bilateral relations and regional issues. pic.twitter.com/Z4eo6dTctJ
طلوع نیوز نے افغان وزارت خارجہ کے تعلقات عامہ کے سربراہ ضیا احمد توکل کے حوالے سے بتایا کہ اس دورے کے دوران متقی اپنے بھارتی ہم منصب اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کریں گے جس میں "کابل اور نئی دہلی کے بیچ تعلقات کو مضبوط بنانے" سمیت مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔
اگرچہ بھارت طالبان کو باضابطہ طور پر تسلیم نہیں کرتا، لیکن حالیہ دنوں میں یہ برف پگھلی ہے۔ اس سے قبل وزارت خارجہ کے ترجمان جیسوال نے ہفتہ وار میڈیا بریفنگ سے خطاب کرتے ہوئے تین اکتوبر کو افغانستان کی طالبان حکومت کے ساتھ مسلسل رابطے کی تصدیق کی۔ انہوں نے خطے میں حالیہ زلزلے کے بعد سفارتی تبادلے اور انسانی امداد دونوں پر روشنی ڈالی۔
اس سے پہلے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے اس مئی میں متقی سے فون پر بات کی تھی، اور اس سال کے شروع میں خارجہ سکریٹری وکرم مصری نے دبئی میں ان سے ملاقات کی تھی۔
متعلقہ خبر: افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا دورۂ بھارت، سلامتی کونسل نے دی منظوری
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے متقی کے لیے بین الاقوامی سفری پابندیوں کی عارضی چھوٹ کو منظوری دے دی ہے، جس سے وہ 9 اکتوبر سے ایک ہفتے تک ہندوستان کا دورہ کر سکتے ہیں۔ متقی کے بھارت دورے کی منصوبہ بندی کے مطابق ان کا یہ دورہ گذشتہ ماہ ہونے والا تھا لیکن اس لیے منسوخ کر دیا گیا تھا کہ وہ اس سفر کے لیے ویزا کی چھوٹ حاصل کرنے میں ناکام رہے تھے۔
اس سال جولائی میں روس افغانستان کی طالبان حکومت 'امارات اسلامی افغانستان' کو تسلیم کرنے والا پہلا ملک بن گیا۔ سات اکتوبر کو ماسکو میں ہونے والی مشاورت میں افغانستان، بھارت، ایران، قازقستان، چین، کرغزستان، پاکستان، روس، تاجکستان اور ازبکستان کے خصوصی نمائندوں اور اعلیٰ حکام کو اکٹھا کیا گیا۔
ایک مشترکہ بیان میں کہا گیا ہے کہ ماسکو میں ہوئی مشاورت کے شرکاء نے سرحد پار اقتصادی راہداریوں اور بنیادی ڈھانچے کے اقدامات میں شراکت داری کو بڑھانے کے لیے "علاقائی رابطوں کے نظام میں افغانستان کے فعال انضمام" کی حمایت کی۔
دریں اثنا، طلوع نیوز کے ساتھ پہلے انٹرویو میں، افغان وزیر خارجہ متقی نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے بگرام ایئر بیس کا کنٹرول واپس لینے کے مطالبے کو سختی سے مسترد کرتے ہوئے اعلان کیا کہ "افغان سرزمین کا ایک میٹر بھی امریکیوں کو نہیں دیا جائے گا۔"
قبل ازیں، سابق مرکزی وزیر مملکت برائے امور خارجہ ایم جے اکبر نے کہا کہ افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی کا بھارت دورہ ایک اہم پیش رفت ہے جس نے یہ ظاہر کیا کہ دنیا وزیر اعظم نریندر مودی اور بھارت کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے۔
انہوں نے کہا کہ "یہ ایک بہت اہم دورہ ہے کیونکہ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا وزیر اعظم مودی اور بھارت کی طرف ہاتھ بڑھا رہی ہے، کسی کو توقع نہیں تھی کہ طالبان کے ساتھ تعلقات اس مقام تک پہنچ جائیں گے جہاں ان کے وزیر خارجہ بھارت کا سرکاری دورہ کریں، یہ ایک بہت اہم پیش رفت ہے"۔
مزید پڑھیں: ٹرمپ نے افغانستان سے بگرام ایئربیس واپس مانگا، برے نتائج کی دھمکی دی، طالبان نے کہا، سابقہ انجام دیکھ لیں