افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی آج تاج محل کا کریں گے دیدار، اس طرح کے ہیں انتظامات
گولف کارٹ پر سوار ہوکر VVIP گیٹ کے ذریعے شلپگرام سے داخل ہوں گے ، دونوں داخلے کے دروازوں پر فورسز تعینات رہیں گی۔
Published : October 12, 2025 at 8:51 AM IST
آگرہ: افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی ہندوستان کے دورے پر ہی۔ اتوار کے روز صبح 11 بجے وہ آگرہ پہنچیں گے اور تاج محل کا دیدار کریں گے۔ مولوی امیر خان متقی وی وی آئی پی گیٹ کے ذریعے تاج محل میں داخل ہوں گے۔ اس کے بعد ، افغان طالبان کے وزیر خارجہ تقریبا ایک گھنٹہ تاج محل کا دورہ کریں گے۔ متقی کے تاج محل کے دورے کے دوران سیکیورٹی سخت ہوگی۔ آگرہ سٹی کے مفتی مجید رومی کی سربراہی میں مسلم برادری کا ایک وفد مولوی امیر خان متقی سے ملنا چاہتا تھا ، لیکن ضلعی انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔
پولیس اور انتظامیہ افغان وزیر خارجہ کے آگرہ اور تاج محل کے دورے کو لے کر بہت چوکس ہیں۔ تاج محل کے دورے کے دوران سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے جارہے ہیں۔ پولیس فورس کو شلپگرام کی پارکنگ لاٹ سے تاج محل کے دونوں داخلے کے دروازوں تک تعینات کیا جائے گا۔
سیکیورٹی سخت:
کسی بھی ملک کے سربراہ کے تاج محل دورے کے دوران ، سیاحوں کا داخلہ بند رہتا ہے۔ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کسی ملک کے سربراہ نہیں ہیں۔ لہذا ، اس دورے کے دوران عام سیاحوں کے لئے تاج محل کو بند نہیں کیا جائے گا۔ تاج محل میں ملکی اور غیر ملکی سیاح بھی ہوں گے۔ ایسی صورتحال میں ، پولیس اور انتظامیہ کے ساتھ ، سی آئی ایس ایف نے ان کے حفاظتی انتظامات کو تقویت بخشی ہے۔ لنچ ہوٹل میں ہوگا۔ جس میں ان کے دوستوں کے علاوہ کوئی بھی داخلہ نہیں لے گا۔ تاج محل تک پہنچنے پر ، متقی کو سیکیورٹی کارڈن کے ذریعے ٹور دیا جائے گا۔ تاکہ دوسرے سیاحوں کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
آگرہ ڈی ایم اروند مالپپا بنگاری نے کہا کہ افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی اتوار کے روز صبح 11 بجے شلپگرام پہنچیں گے اور صبح 11 بجکر 10 منٹ سے 12 بجے تک تاج محل کا دورہ کریں گے۔ اس کے بعد ، وہ ہوٹل اوبروئی امر ولاس میں لنچ کریں گے ، پھر دارالعلوم جائیں گے۔ افغان وزیر خارجہ کے آگرہ دورے کے لئے حفاظتی انتظامات کیے گئے ہیں۔
مسلم برادری میں ناراضگی: افغانستان کے وزیر خارجہ مولوی امیر خان متقی کے دورے کے دوران ایک وفد ان سے ملاقات کرنا چاہتا تھا۔ جب شہر مفتی مجید رومی کے زیرقیادت ایک وفد نے ضلعی انتظامیہ سے ملاقات کی تھی اور ملاقات کی اجازت طلب کی، لیکن ، ضلعی انتظامیہ نے اس کی اجازت نہیں دی۔ جس کی وجہ سے حاجی جمیل الدین قریشی ، شہر قاضی سید احمد علی ، داؤد اقبال ، عرفان احمد اور داؤد شیخ نے اپنی ناراضگی کا اظہار کیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ پولیس اور انتظامیہ کی من مانی ہے۔ جس کی وجہ سے مسلم برادری کے وفد کو معزز رہنما سے ملنے سے روکا گیا ہے۔ جو غلط ہے۔
