افغان وزیر کی پریس کانفرنس میں خواتین صحافی بھی مدعو، واہگہ بارڈر کھولنے کی درخواست، بھارت کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت
افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے بھی ہندوستان کو معدنیات، زراعت اور کھیلوں میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔
Published : October 12, 2025 at 10:52 PM IST
نئی دہلی: افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی نے ہندوستان کو ملک کی معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت دی ہے۔ انہوں نے واہگہ بارڈر کو دونوں ممالک کے درمیان تیز ترین تجارتی راستہ قرار دیتے ہوئے تجارت کو آسان بنانے میں مدد کی درخواست کی۔
اتوار کو نئی دہلی میں ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے، متقی نے کہا، "میں نے وزیر خارجہ ایس جے شنکر سے ملاقات کی اور معیشت اور تجارت سمیت مسائل پر تبادلہ خیال کیا۔" انہوں نے مزید کہا، "ملاقات کے دوران، وزیر خارجہ نے کابل مشن کو سفارت خانے کی سطح پر اپ گریڈ کرنے کا اعلان کیا، اور کابل کے سفارت کار نئی دہلی پہنچیں گے۔"
ہندوستان کو معدنیات میں سرمایہ کاری کی دعوت
مزید برآں، متقی نے کہا کہ دونوں ممالک تجارت اور معیشت پر ایک معاہدے پر پہنچ چکے ہیں۔ ممکنہ تعاون کے شعبوں پر روشنی ڈالتے ہوئے، متقی نے کہا کہ افغانستان نے ہندوستان کو معدنیات، زراعت اور کھیل جیسے شعبوں میں سرمایہ کاری کے لیے باضابطہ دعوت دی ہے۔
واہگہ بارڈر کھولنے کی درخواست
انہوں نے کہا، "ہم نے ہندوستانی فریق کو سرمایہ کاری کی دعوت بھی دی، خاص طور پر معدنیات، زراعت اور کھیلوں میں۔ ہم نے چابہار بندرگاہ پر بھی تبادلہ خیال کیا... ہم نے واہگہ بارڈر کو کھولنے کی بھی درخواست کی کیونکہ یہ ہندوستان اور افغانستان کے درمیان سب سے تیز اور آسان تجارتی راستہ ہے۔"
'تکنیکی مسئلہ'
انہوں نے مزید واضح کیا کہ ان کی آمد کے بعد نئی دہلی میں ہونے والی پہلی پریس کانفرنس میں خواتین کی غیر حاضری جان بوجھ کر نہیں تھی بلکہ تکنیکی مسئلے کی وجہ سے تھی۔ بھارتی میڈیا اور سیاست دانوں کی بڑھتی ہوئی تنقید کا جواب دیتے ہوئے متقی نے واضح کیا کہ یہ فیصلہ صنفی امتیاز پر مبنی نہیں ہے۔
خواتین صحافیوں کو بھی مدعو کیا
متقی نے کہا، "پریس کانفرنس مختصر نوٹس پر کی گئی اور صحافیوں کی شارٹ لسٹ کو حتمی شکل دی گئی۔" "شرکت کی جو فہرست پیش کی گئی وہ بہت مخصوص تھی۔ یہ ایک تکنیکی مسئلہ تھا... ہمارے ساتھیوں نے صحافیوں کی ایک مخصوص فہرست کو دعوت نامے بھیجنے کا فیصلہ کیا اور اس کے علاوہ کوئی اور ارادہ نہیں تھا۔" متقی نے آج ایک اور پریس کانفرنس بلائی، اس بار خواتین صحافیوں کو بھی مدعو کیا۔