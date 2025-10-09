افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی دیوبند کا دورہ کریں گے، خفیہ ایجنسیاں الرٹ، افغانی طلبہ سے کر سکتے ہیں ملاقات
متقی 11 اکتوبر کو سہارنپور جائیں گے، انتظامیہ سے ملاقات کریں گے اور طلباء سے بات چیت بھی کر سکتے ہیں۔
Published : October 9, 2025 at 7:47 PM IST|
Updated : October 9, 2025 at 8:34 PM IST
سہارنپور: افغانستان کے وزیر خارجہ عامر خان متقی جمعرات کو نئی دہلی پہنچ گئے۔ وہ ایک ہفتہ تک ہندوستان میں قیام کریں گے۔ 11 اکتوبر کو وہ عالمی شہرت یافتہ اسلامی تعلیمی ادارے دارالعلوم دیوبند جائیں گے اور انتظامیہ سے ملاقات کریں گے۔ انتظامیہ تقریب کی تیاریوں میں مصروف ہے۔ محکمہ انٹیلی جنس بھی چوکس ہے۔
ادارہ صفائی سمیت دیگر تزئین و آرائش کا کام کر رہا ہے۔ بینرز بھی تیار کیے جا رہے ہیں۔ کیمپس کی بڑی سرکلر لائبریری میں متقی کے استقبال کے لیے ایک تقریب منعقد کی جائے گی۔ پولیس اور انٹیلی جنس حکام انتظامیہ کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہیں۔
MEA spokesperson Randhir Jaiswal tweets, " warm welcome to afghan foreign minister, mawlawi amir khan muttaqi on his arrival in new delhi. we look forward to engaging discussions with him on bilateral relations and regional issues."— ANI (@ANI) October 9, 2025
(pic: randhir jaiswal="" x) pic.twitter.com/l3MyDVeRsr
مہتمم کے دفتر کے انچارج مفتی ریحان عثمانی نے بتایا کہ وزیر خارجہ امیر متقی 11 اکتوبر کو دوپہر 12 بجے دارالعلوم پہنچیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کچھ افغان طلباء دارالعلوم اور دیوبند کے دیگر مدارس میں بھی زیر تعلیم ہیں۔ متقی ان سے بھی ملاقات کر سکتے ہیں۔ دیوبند کے بعد متقی تاج محل بھی جائیں گے۔
دارالعلوم دیوبند کی تاریخ پڑھیں: فتووں کے شہر کے نام سے مشہور دارالعلوم دیوبند کی بنیاد 30 مئی 1866 کو حاجی سید محمد عابد حسین، فضل الرحمان عثمانی اور مولانا قاسم نانوتوی نے رکھی تھی۔ دارالعلوم کے پہلے استاد (استاد) محمود دیوبندی تھے اور پہلے طالب علم محمود حسن دیوبندی تھے۔ اس وقت ملک بھر سے 4,500 سے زائد طلباء یہاں اسلامی تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔
دارالعلوم سے ہر مسلمان جذباتی وابستگی رکھتا ہے۔ سیاست دان کمیونٹی کی حمایت حاصل کرنے کی امید کے ساتھ دارالعلوم سے رجوع کرتے ہیں۔
راہول اور ملائم سمیت کئی رہنما دارالعلوم کا دورہ کر چکے ہیں: راہول گاندھی نے 2006 میں، ملائم سنگھ یادو نے 2009 میں، اور اکھلیش یادو نے 2011 میں دورہ کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد، فاروق عبداللہ کے والد شیخ عبداللہ، اور اتراکھنڈ کے سابق وزیر اعلیٰ ہریش راوت بھی گئے تھے۔ اگرچہ دارالعلوم 2011 کے بعد سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتاہے، مولانا اسعد مدنی، جمعیۃ علماء ہند کے جنرل سکریٹری مولانا محمود مدنی کے والد، کانگریس پارٹی سے تین بار راجیہ سبھا کے رکن تھے۔ مولانا محمود مدنی نے 2006 سے 2012 تک سماج وادی پارٹی سے راجیہ سبھا کے رکن کے طور پر بھی خدمات انجام دیں۔