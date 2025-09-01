نئی دہلی: سپریم کورٹ نے پیر کو تلنگانہ حکومت کے ڈومیسائل رول کو برقرار رکھا، جس کے تحت ریاست میں گزشتہ چار سالوں سے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کرنے والے طلباء کو ریاستی کوٹہ کے تحت میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کی اجازت تھی۔ یہ فیصلہ چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی اور جسٹس کے ونود چندرن کی سربراہی والی بنچ نے سنایا۔ بنچ نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف ریاست کی طرف سے دائر اپیل کو قبول کرنے کا فیصلہ کیا۔
ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ مستقل رہائشی کو میڈیکل میں داخلے میں ڈومیسائل کوٹہ کا فائدہ حاصل کرنے کے لیے مسلسل 4 سال تک تلنگانہ میں تعلیم حاصل کرنے یا رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے تلنگانہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ (ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں داخلہ) کے قواعد 2017 کو برقرار رکھا، جن میں 2024 میں ترمیم کی گئی تھی۔
گزشتہ چار سالوں سے 12ویں جماعت تک تعلیم کا حصول
ریاستی حکومت نے تلنگانہ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج داخلہ (ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کورسز میں داخلہ) رولز 2017 کے ذریعے، جن میں 2024 میں ترمیم کی گئی تھی، صرف ان طلباء کو ریاستی کوٹہ کے تحت میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کا حق دیا گیا ہے جنہوں نے ریاست میں گزشتہ چار سالوں سے 12ویں جماعت تک تعلیم حاصل کی ہے۔
اس معاملے پر 5 اگست کو فیصلہ محفوظ رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے تلنگانہ حکومت سے پوچھا تھا کہ اگر ریاست کے کسی جج کا بہار میں تبادلہ کیا جاتا ہے اور اس کا بچہ بہار میں 9ویں سے 12ویں جماعت تک پڑھتا ہے تو کیا اس بچے کو اس کی آبائی ریاست کے میڈیکل کالجوں میں داخلہ دینے سے انکار کردیا جائے گا۔
چار سالہ رہائش کے معیار کا پرزور دفاع
ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ ریاست کے مستقل باشندوں کو میڈیکل کالجوں میں داخلے کے فائدے سے صرف اس لیے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ کچھ عرصے سے ریاست سے باہر رہ چکے ہیں۔ سماعت کے دوران، سینئر ایڈووکیٹ اے ایم سنگھوی نے، ریاستی حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے، اپنے مؤکل کے چار سالہ رہائش کے معیار کا پرزور دفاع کیا اور دلیل دی کہ ایک بار رہائش کا اصول قائم ہونے کے بعد، "حد ناگزیر ہو جاتی ہے۔"
آبائی ریاست میں داخلہ لینے کا حقدار نہیں
اگر کوئی شخص تلنگانہ میں چار سال تک بیکار رہتا ہے تو وہ اہل ہے، بنچ نے پوچھا، اور مزید کہا، "لیکن جو پڑھائی کے لیے جاتا ہے وہ اہل نہیں ہے۔ کیا یہ بے ضابطگی نہیں ہے؟" ریاستی حکومت نے اصرار کیا کہ مستقل رہائش کی تعریف صرف ریاست کر سکتی ہے نہ کہ عدالت۔ ایک مثال دیتے ہوئے چیف جسٹس نے ریاستی حکومت سے کہا کہ وہ اس اصول کے عملی نتائج پر غور کرے۔ چیف جسٹس نے کہا کہ اگر تلنگانہ سے کسی جج کو بہار منتقل کیا جاتا ہے اور اس کا بیٹا بہار میں 9، 10، 11 اور 12ویں کلاس میں پڑھتا ہے تو وہ لڑکا اپنی آبائی ریاست میں داخلہ لینے کا حقدار نہیں ہے۔
کیا ایسے بچوں کو نااہل قرار دیا جائے؟"
ایک اور منظر نامے کا حوالہ دیتے ہوئے چیف جسٹس نے کہا کہ تلنگانہ میں پیدا ہونے والے اور پرورش پانے والے طالب علم کو صرف دسویں اور گیارہویں جماعت کے لیے کوٹا جانا پڑتا ہے اور کوچنگ کے لیے کوٹا جانا پڑتا ہے۔ چیف جسٹس نے پوچھا، "یا دہلی میں تعینات تلنگانہ سے آئی اے ایس افسر، جس کا بچہ دو سال تک ریاست سے باہر پڑھتا ہے، کیا ایسے بچوں کو نااہل قرار دیا جائے؟"
میڈیکل کالجوں میں داخلے کے فائدے سے انکار نہیں کیا جاسکتا
گزشتہ سال ستمبر میں سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ کے حکم پر روک لگا دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ریاست کے مستقل باشندوں یا ڈومیسائل کو میڈیکل کالجوں میں داخلے کے فائدے سے صرف اس لیے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ وہ اپنی تعلیم یا رہائش کے لیے کچھ عرصہ تلنگانہ سے باہر رہ چکے ہیں۔ ریاست نے 2024 میں میڈیکل اور ڈینٹل کالجوں میں داخلے کے لیے ہائی کورٹ میں عرضی دائر کرنے والے 135 طلبہ کو ایک بار کی چھوٹ دینے پر اتفاق کیا تھا۔