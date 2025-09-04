چندی گڑھ: پنجاب میں گزشتہ چند دنوں کے دوران بارش کی رفتار میں کمی آئی ہے۔ اس دوران ریاست میں سیلاب کی وجہ سے مرنے والوں کی تعداد اب تک بڑھ کر 37 ہو گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران سیلاب سے 7 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ یہ اعداد و شمار پنجاب حکومت کے جاری کردہ فلڈ بلیٹن کے ذریعے سامنے آئے ہیں۔ مرنے والوں میں امرتسر سے 4، برنالہ سے 5، ہوشیار پور سے 7، بٹھنڈہ سے 3، گورداسپور سے 1، لدھیانہ سے 4، مانسا سے 3، پٹھان کوٹ سے 6، پٹیالہ سے 1، روپ نگر اور موہالی اور سنگرور سے ایک ایک شخص شامل ہے۔
میڈیا فلڈ بلیٹن میں بتایا گیا کہ پنجاب کے 23 اضلاع سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اعداد و شمار کے مطابق تقریباً 1655 گاؤں سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔ اگر پورے پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد کو شمار کیا جائے تو 3 لاکھ 55 ہزار 709 افراد سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
امرتسر میں سیلاب سے متاثرہ افراد کی تعداد 117534 ہے اس کے بعد گورداسپور میں 145000 لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ اسی طرح فیروز پور میں 39076، پٹھانکوٹ میں 15073، کپورتھلا میں 5728 اور موہالی میں 7000 لوگ سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں۔
پنجاب کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی
گزشتہ ہفتہ کی تفصیلات کے مطابق پنجاب میں سیلاب نے تباہی مچا دی ہے۔ آج بھی پنجاب کے بعض علاقوں میں بارش کی پیش گوئی ہے۔ پنجاب کے تمام 23 اضلاع سیلاب کی زد میں ہیں۔ سیلاب اور بارش سے متعلقہ واقعات میں اب تک 37 سےزیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ سیلاب سے 1655 گاؤں متاثر ہوئے ہیں۔ سیلاب سے 3 لاکھ 55 ہزار سے زائد آبادی متاثر ہوئی ہے۔ 167 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔ تین لاکھ ایکڑ زرعی اراضی کو نقصان پہنچا ہے۔ مویشیوں اور گھروں کو بڑے پیمانے پر نقصان پہنچا۔ 1 لاکھ 75 ہزار 216 ہیکٹر فصلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ این ڈی آر ایف کی 22 ٹیمیں پنجاب کے 9 اضلاع میں بچاؤ کاموں میں مصروف ہیں۔
اعداد و شمار حکومت کی جانب سے جاری، 7 ستمبر تک تمام تعلیمی ادارے بند
اس کے علاوہ فضائیہ، بحریہ اور فوج کو بھی امدادی کارروائیوں کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ بی ایس ایف بھی گورداسپور میں امدادی کارروائیوں میں مصروف ہے۔ کپورتھلا میں ایس ڈی آر ایف کی 2 ٹیمیں، کل 117 کشتیاں اور ریاست کا ایک ہیلی کاپٹر سیلاب متاثرین کی مدد کے لیے تعینات کیا گیا ہے۔ یہ تمام اعداد و شمار حکومت کی جانب سے جاری کیے گئے ہیں۔ پنجاب حکومت نے 7 ستمبر تک اسکولوں، کالجوں اور تمام تعلیمی اداروں میں تعطیلات کا اعلان کیا ہے۔ آج مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان اور AAP سپریمو اروند کیجریوال پنجاب میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں کا دورہ کریں گے۔
ہزاروں لوگوں کو بچایا گیا
اس کے علاوہ سیلابی پانی سے بچائے گئے لوگوں کی تعداد 19474 تک پہنچ گئی ہے۔ سب سے زیادہ 5581 لوگوں کو گورداسپور سے بچایا گیا۔ بحفاظت بچائے گئے لوگوں کی تعداد کی تفصیلات: امرتسر 2734 برنالہ 369 فاضلکا 2422 فیروز پور 3495 گرداسپور 5581 افراد کو بچایا گیا۔ اسی طرح ہوشیار پور سے 1615، جالندھر سے 474، کپورتھلہ سے 1428، مانسا سے 16، موگا سے 115، روپڑ سے 65، پٹھانکوٹ سے 1139 اور ترن تارن سے 21 لوگوں کو بچایا گیا۔ اس طرح کل 19474 افراد کو محفوظ مقامات پر پہنچایا گیا ہے۔
پنجاب کے 15 اضلاع میں 167 نئے ریلیف کیمپ
اس کے علاوہ ریلیف کیمپ بھی لگائے گئے۔ اسی طرح پنجاب کے 15 اضلاع میں 167 نئے ریلیف کیمپ کھولے گئے۔ اب تک پنجاب کے مختلف اضلاع میں کل 5304 کیمپ کھولے جا چکے ہیں۔ پنجاب بھر میں مجموعی طور پر 5304 ریلیف کیمپ قائم کیے گئے ہیں۔
اگر پنجاب میں فصل کے نقصان کی بات کی جائے تو اب تک کل 1,75,216 ہیکٹر فصل کو نقصان پہنچا ہے۔ جس میں ضلع گورداسپور میں سب سے زیادہ 40169 ایکڑ فصل تباہ ہوئی ہے۔ دوسرے نمبر پر مانسا ہے جہاں 24967 ہیکٹر فصل تباہ ہوئی ہے۔
ہزاروں ہیکٹر فصلیں تباہ
فاضلکا میں 17786 ہیکٹر اور فیروز پور میں 17620 ہیکٹر فصلیں تباہ ہوئیں۔ اسی طرح این ڈی آر ایف کی 20 ٹیمیں پنجاب بھر میں سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں کام کر رہی ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے 30 سے 35 ہیلی کاپٹر بھی رات کی کارروائیوں میں مصروف ہیں۔ بی ایس ایف کی ٹیمیں خاص طور پر گورداسپور کے علاقے سے لوگوں کو نکالنے کا کام کر رہی ہیں۔