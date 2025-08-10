نئی دہلی: جہاں مودی حکومت اور اس کے وزراء 'آپریشن سندور' پر اپنی پیٹھ تھپتھپاتے نہیں تھک رہے ہیں، وہیں اپوزیشن اچانک جنگ بندی پر حکومت کو گھیرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑ رہی ہے۔ اس سلسلے میں، اتوار کو AAP لیڈر سوربھ بھردواج نے فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ کے ہفتہ کو دیے گئے بیان کی بنیاد پر مودی حکومت پر سوالات کی بارش کی ہے۔
سوربھ بھردواج نے مرکزی حکومت سے یکے بعد دیگرے کئی سوال پوچھے ہیں۔ بھردواج نے کہا ہے کہ... "آپریشن سندور کے دوران مرکزی حکومت نے یو ٹرن کیوں لیا اور پیچھے کیوں ہٹے... ہم بار بار مرکزی حکومت سے پوچھ رہے تھے کہ آپ پیچھے کیوں ہٹے؟ کیا آپ نے امریکہ اور ڈونلڈ ٹرمپ کے دباؤ میں ایسا کیا؟ فوج اور فضائیہ کو یہ معلومات دینے میں تین مہینے کیوں لگے؟ ہندوستانی حکومت اسے کیوں چھپانا چاہتی ہے؟ وہ پاکستان کی امیج بچانے کی کوشش کر رہے ہیں یا پاکستان کی حمایت کرنا چاہتے ہیں؟"
#WATCH | Delhi: On the statement of the Chief of the Air Staff, Air Chief Marshal AP Singh, AAP President Saurabh Bhardwaj says, "... The central government took a U-turn and backed down... We have been asking the central government repeatedly, why did you back out? Did you do… pic.twitter.com/OearEJ5BBr— ANI (@ANI) August 10, 2025
فضائیہ کے سربراہ کے بیان کے بعد بھاردواج مرکزی حکومت پر برہم ہوگئے
آپ کو بتا دیں کہ فضائیہ کے سربراہ اے پی سنگھ نے ہفتہ کو بڑا بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 'آپریشن سندور' کے دوران ہماری فوج نے پاکستان کے 5 طیارے تباہ کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جنگ میں بھارت کا حقیقی گیم چینجر S-400 دفاعی نظام ثابت ہوا۔ آپریشن سندور کے دوران پاکستان کو پہنچنے والے نقصان پر ہندوستانی فضائیہ کا یہ پہلا سرکاری بیان تھا۔
کامیاب آپریشن کا کریڈٹ S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیا گیا
ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے فضائی حملوں کا سہرا S-400 ایئر ڈیفنس سسٹم کو دیا۔ ایئر چیف مارشل نے کہا، "یہ نقصانات کی پہلے اور بعد کی تصاویر ہیں جو ہم نے (بہاولپور - جیش محمد کے ہیڈکوارٹر میں) کی ہیں) یہاں تقریباً کوئی باقیات باقی نہیں ہیں، ارد گرد کی عمارتیں تقریباً مکمل طور پر محفوظ ہیں۔ ہمارے پاس نہ صرف سیٹلائٹ تصاویر تھیں، بلکہ مقامی میڈیا سے موصول ہونے والی تصاویر بھی تھیں، جن کے ذریعے ہم اندر کی تصاویر حاصل کر سکتے تھے۔
پاک فضائیہ کے سربراہ نے تصاویر دکھا کر کامیابی کا اظہار کیا
فضائیہ کے سربراہ نے آپریشن سندور کے دوران مریدکے-لشکر ہیڈ کوارٹر پر حملے سے پہلے اور بعد کی تصاویر دکھائیں۔ فضائیہ کے سربراہ نے کہا کہ یہ مریدکے لشکر کی سینئر قیادت کا رہائشی علاقہ ہے۔ یہ ان کے دفتر کی عمارت تھی جہاں وہ جلسے کرنے کے لیے جمع ہوتے تھے۔
پاکستان نے بھارتی ڈی جی ایم او کو پیغام بھیجا تھا
ایک روز قبل آپریشن سندور پر بات کرتے ہوئے، فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل اے پی سنگھ نے کہا، "یہ ایک ہائی ٹیک جنگ تھی، 80 سے 90 گھنٹے کی جنگ میں ہم اتنا نقصان پہنچانے میں کامیاب ہوئے کہ پاکستان پر واضح تھا کہ اگر وہ یہ جنگ جاری رکھتے ہیں تو انہیں اس کی بڑی قیمت چکانی پڑے گی۔ اس لیے وہ (پاکستان) آگے آئے اور ڈی جی ایم او کو ہماری طرف سے یہ پیغام بھیجا کہ وہ ہماری طرف سے بات کرنا چاہتے ہیں"۔
فضائیہ کے سربراہ نے دعویٰ کیا کہ فوج پابندیوں سے آزاد ہے
ساتھ ہی فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل نے یہ بھی کہا کہ ہمیں بہت واضح ہدایات دی گئی تھیں اور ہم پر کوئی پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ اگر کوئی رکاوٹیں تھیں تو وہ خود ساختہ تھیں... ہم نے فیصلہ کیا کہ کتنا آگے جانا ہے... ہمیں منصوبہ بندی کرنے اور اس پر عمل کرنے کی مکمل آزادی تھی۔
جنرل اوپیندر دویدی نے بھی 'آپریشن سندور' کی کامیابی کو دہرایا
اتوار کو آرمی چیف (سی او اے ایس) جنرل اوپیندر دویدی نے آئی آئی ٹی مدراس میں انڈین آرمی ریسرچ سیل (آئی اے آر سی) 'اگنیشدھ' کا افتتاح کرتے ہوئے کہا کہ 'آپریشن سندور میں ہم نے شطرنج کھیلی۔ ہمیں معلوم نہیں تھا کہ دشمن کی اگلی چال کیا ہوگی اور ہم کیا کرنے والے ہیں۔ 'آپریشن سندور' پورے ملک کو جوڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس نے پورے ملک کو متاثر کیا۔ اس لیے پورا ملک کہہ رہا تھا کہ آپ نے کیوں روکا؟ یہ سوال پوچھا جا رہا تھا اور اس کا بہت جواب دیا گیا ہے۔'