بڑی رقم بھیجنے کے لیے آدھار۔چہرے کے اسکین کی جلد پڑ سکتی ہے ضرورت، یو آئی ڈی اے آئی نے اہم قدم اٹھایا، تفصیلات جانیں

بڑی رقم بھیجنے کے لیے آدھار۔چہرے کے اسکین کی جلد پڑ سکتی ہے ضرورت، یو آئی ڈی اے آئی نے اہم قدم اٹھایا، تفصیلات جانیں
نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا، جو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام کا انتظام کرتی ہے بایومیٹرک توثیق کر رہی ہے۔
Published : October 13, 2025 at 7:40 PM IST
نئی دہلی: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) سے ہندوستان میں ڈیجیٹل لین دین کی سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے کی امید ہے۔ یہ یو پی آئی ادائیگی ایپس جیسے فون پے، پے ٹی ایم، اور گوگل پے کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔
رپورٹس کے مطابق، یو آئی ڈی اے آئی جلد ہی بڑے آن لائن لین دین کے لیے آدھار چہرے کی تصدیق کو لازمی بنانے کی تجویز دے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، مستقبل میں، جب بھی کوئی شخص کسی بینک ایپ یا یو پی آئی پلیٹ فارم کے ذریعے بڑی رقم بھیجے گا، تو اسے او ٹی پی یا پن کے ساتھ چہرہ اسکین فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سکیننگ کو یو آئی ڈی اے آئی کے پاس پہلے سے موجود بائیو میٹرک ڈیٹا کے ساتھ ملایا جائے گا۔
پچاس ہزار سے زیادہ کی منتقلی کے قواعد
یہ تبدیلی خاص طور پر بڑی رقموں پر مشتمل ٹرانزیکشنز کو نشانہ بنائے گی، جیسے پچاس ہزار یا اس سے زیادہ کی منتقلی۔ اس اقدام سے او ٹی پی فشنگ، سم سویپ اور پاس ورڈ کی چوری جیسے واقعات کو روکا جائے گا۔
یو پی آئی ایپس کے لیے بایومیٹرک تصدیق
نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) جو ہندوستان کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام کا انتظام کرتی ہے، نے یو پی آئی ایپس کے لیے بایومیٹرک تصدیق کا آغاز کیا ہے۔ یہ بایومیٹرکس پن پر مبنی یو پی آئی تصدیق کے متبادل کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔
4 ہندسوں کا پن عمل میں رہے گا، لیکن چہرے اور فنگر پرنٹ کی توثیق کو ٹیک سیوی صارفین کے لیے اس عمل کو تیز تر اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے ایک آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔
بائیو میٹرک تصدیق کو مبینہ طور پر ہندوستان کے شناختی نظام، آدھار سے تعاون حاصل ہے۔ لہذا یو پی آئی ایپس میں تصدیق بایومیٹرکس پر مبنی ہوگی، جو پہلے سے آدھار فریم ورک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔
آدھار پر مبنی چہرے کی تصدیق
آن لائن ادائیگی کے پلیٹ فارم کے اندر یہ نئی بائیو میٹرک خصوصیت صارفین کو مکمل آدھار او ٹی پی تصدیقی عمل کے بجائے، آدھار پر مبنی چہرے کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے یو پی آئی پن کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت دے گی۔ لہذا، یہ یو پی آئی ایپ کے پورے عمل کو صارفین کے لیے تیز تر اور زیادہ ہموار بنائے گا۔