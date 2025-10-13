بڑی رقم بھیجنے کے لیے آدھار۔چہرے کے اسکین کی جلد پڑ سکتی ہے ضرورت، یو آئی ڈی اے آئی نے اہم قدم اٹھایا، تفصیلات جانیں

ETV Bharat / bharat

نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا، جو ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام کا انتظام کرتی ہے بایومیٹرک توثیق کر رہی ہے۔

بڑی رقم بھیجنے کے لیے آدھار۔چہرے کے اسکین کی جلد پڑ سکتی ہے ضرورت
بڑی رقم بھیجنے کے لیے آدھار۔چہرے کے اسکین کی جلد پڑ سکتی ہے ضرورت (Getty Images)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : October 13, 2025 at 7:40 PM IST

نئی دہلی: ہندوستان کی منفرد شناختی اتھارٹی (یو آئی ڈی اے آئی) سے ہندوستان میں ڈیجیٹل لین دین کی سیکورٹی کو مضبوط بنانے کے لیے ایک بڑا قدم اٹھانے کی امید ہے۔ یہ یو پی آئی ادائیگی ایپس جیسے فون پے، پے ٹی ایم، اور گوگل پے کو نمایاں طور پر تبدیل کر سکتا ہے۔

رپورٹس کے مطابق، یو آئی ڈی اے آئی جلد ہی بڑے آن لائن لین دین کے لیے آدھار چہرے کی تصدیق کو لازمی بنانے کی تجویز دے سکتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا ہے، مستقبل میں، جب بھی کوئی شخص کسی بینک ایپ یا یو پی آئی پلیٹ فارم کے ذریعے بڑی رقم بھیجے گا، تو اسے او ٹی پی یا پن کے ساتھ چہرہ اسکین فراہم کرنے کی ضرورت ہوگی۔ اس سکیننگ کو یو آئی ڈی اے آئی کے پاس پہلے سے موجود بائیو میٹرک ڈیٹا کے ساتھ ملایا جائے گا۔

پچاس ہزار سے زیادہ کی منتقلی کے قواعد

یہ تبدیلی خاص طور پر بڑی رقموں پر مشتمل ٹرانزیکشنز کو نشانہ بنائے گی، جیسے پچاس ہزار یا اس سے زیادہ کی منتقلی۔ اس اقدام سے او ٹی پی فشنگ، سم سویپ اور پاس ورڈ کی چوری جیسے واقعات کو روکا جائے گا۔

یو پی آئی ایپس کے لیے بایومیٹرک تصدیق

نیشنل پیمنٹ کارپوریشن آف انڈیا (این پی سی آئی) جو ہندوستان کے ڈیجیٹل ادائیگیوں کے ماحولیاتی نظام کا انتظام کرتی ہے، نے یو پی آئی ایپس کے لیے بایومیٹرک تصدیق کا آغاز کیا ہے۔ یہ بایومیٹرکس پن پر مبنی یو پی آئی تصدیق کے متبادل کے طور پر استعمال کیے جائیں گے۔

4 ہندسوں کا پن عمل میں رہے گا، لیکن چہرے اور فنگر پرنٹ کی توثیق کو ٹیک سیوی صارفین کے لیے اس عمل کو تیز تر اور زیادہ محفوظ بنانے کے لیے ایک آپشن کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔

بائیو میٹرک تصدیق کو مبینہ طور پر ہندوستان کے شناختی نظام، آدھار سے تعاون حاصل ہے۔ لہذا یو پی آئی ایپس میں تصدیق بایومیٹرکس پر مبنی ہوگی، جو پہلے سے آدھار فریم ورک کے اندر استعمال کی جاتی ہیں۔

آدھار پر مبنی چہرے کی تصدیق

آن لائن ادائیگی کے پلیٹ فارم کے اندر یہ نئی بائیو میٹرک خصوصیت صارفین کو مکمل آدھار او ٹی پی تصدیقی عمل کے بجائے، آدھار پر مبنی چہرے کی تصدیق کا استعمال کرتے ہوئے اپنے یو پی آئی پن کو تبدیل کرنے کی بھی اجازت دے گی۔ لہذا، یہ یو پی آئی ایپ کے پورے عمل کو صارفین کے لیے تیز تر اور زیادہ ہموار بنائے گا۔

