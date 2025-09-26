ہیئر اسٹائلسٹ جاوید حبیب کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج، متاثرین کی شکایت پر ایس پی نے کارروائی کی یقین دہانی کرائی
Published : September 26, 2025 at 8:51 PM IST
سنبھل (اترپردیش): مشہور ہیر اسٹائلسٹ جاوید حبیب اور ان کے بیٹے کے خلاف دھوکہ دہی کا مقدمہ درج کیا گیا ہے۔ اس کے بعد متاثرین نے جمعہ کو رائیستی پولیس اسٹیشن میں سپرنٹنڈنٹ آف پولیس (ایس پی) کرشنا کمار وشنوئی سے ملاقات کی۔
ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے بتایا کہ تین ماہ قبل ایک درخواست کے ذریعے پوری اسکیم کا پردہ فاش کیا گیا تھا۔ تحقیقات کے بعد جاوید حبیب، ان کے بیٹے اور سیف اللہ کے خلاف فراڈ کا مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ 16 افراد کو دھوکہ دیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ متاثرین سے ملاقات کے بعد انہیں معلوم ہوا کہ انہوں نے ہر متاثرہ سے 5 سے 6 لاکھ روپے بھتہ لیا تھا۔ ان پر نقد رقم وصول کی گئی۔ بعد میں انہیں بتایا گیا کہ ان کی رقم بٹ کوائن میں لگائی جا رہی ہے، جس سے انہیں ہر سال 50 فیصد سے 75فیصد منافع ملے گا۔ تاہم ڈھائی سال گزرنے کے باوجود ایک پیسہ بھی واپس نہیں کیا گیا۔
متاثرہ البینہ نے الزام لگایا کہ ڈھائی سال قبل سیف اللہ نے جاوید حبیب کے نام پر اس سے 4.70 لاکھ روپے لیے۔ اس عرصے کے دوران ایک سیمینار بھی منعقد کیا گیا جس میں 50,000 روپے ماہانہ منافع کا وعدہ کیا گیا تھا، لیکن آج تک ایک روپیہ بھی نہیں ملا ہے۔ اس نے کہا کہ رقم اس کی شادی کے لیے رکھی گئی تھی۔
متاثرہ محمد ریحان نے الزام لگایا کہ اس نے بینک سے قرض لیا اور سیف اللہ کو 2.20 لاکھ روپے دیئے۔ سیف اللہ نے دعویٰ کیا کہ جاوید حبیب ایک کمپنی بنا رہے ہیں، جس سے کافی منافع ہوگا۔
متاثرہ ریحان کا الزام ہے کہ تقریباً 150 لوگوں نے اس کمپنی میں سرمایہ کاری کی ہے، اور دھوکہ دہی کی رقم کم از کم 5 کروڑ روپے تک پہنچ گئی ہے۔ متاثرہ رئیس احمد نے الزام لگایا کہ اسے جاوید حبیب جیسے بڑے نام کا وعدہ کرکے دھوکہ دیا گیا۔
ایس پی کرشنا کمار وشنوئی نے کہا کہ پورے معاملے کی مکمل جانچ کی جائے گی۔ ملزمان نے رقم واپس نہ کی تو ان کے خلاف گینگسٹر ایکٹ کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک ٹیم جاوید حبیب کے پتے پر بھیجی جائے گی اور انہیں جلد ہی تحقیقات میں شامل ہونے کے لیے بلایا جائے گا۔