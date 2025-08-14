ETV Bharat / bharat

آپریشن سندور کے بہادروں کو اعزاز، رضوان ملک سمیت فضائیہ کے 9 فائٹرپائلٹ و افسران کو ویر چکر سے نوازہ گیا - VIR CHAKRA

فضائیہ کے نو افسروں کو میدان جنگ میں بہادری کا مظاہرہ کرنے پر ویر چکر سے نوازا گیا۔

آپریشن سندور کے بہادروں کو اعزاز
آپریشن سندور کے بہادروں کو اعزاز (ANI)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 14, 2025 at 7:10 PM IST

نئی دہلی: یوم آزادی کی تقریبات شروع ہوتے ہی، مرکز نے جمعرات کو آپریشن سندور کے دوران ملک کی خدمت میں ان کے بہادرانہ تعاون کے لیے ہندوستانی فضائیہ کے نو افسران کو ویر چکر سے نوازا۔

ویر چکر انڈین ایئر فورس کے نو افسران کو دیا گیا ہے، جن میں فائٹر پائلٹ بھی شامل ہیں، جنہوں نے پاکستان کے مریدکے اور بہاولپور میں دہشت گرد گروپوں کے ہیڈکوارٹرز اور پڑوسی ملک کے فوجی اثاثوں کو نشانہ بنایا۔

گروپ کیپٹن (GP) رنجیت سنگھ سدھو، منیش اروڑہ، انیمیش پٹنی، کنال کالرا، ونگ کمانڈرز (WG CDR) جوئے چندرا، اسکواڈرن لیڈرز (Sqn Ldr) سارتھک کمار، سدھانت سنگھ، رضوان ملک، فلائٹ لیفٹیننٹ (FLT LT) آرشویر سنگھ وکرا کو اعزاز سے نوازا گیا ہے۔

بھارتی فضائیہ نے کارروائی میں کم از کم چھ پاکستانی طیاروں کو مار گرایا تھا۔

ویر چکر ایک فوجی بہادری کا اعزاز ہے جو جنگ کے وقت کے ہیروز کو میدان جنگ میں ان کی بہادری کے لیے پیش کیا جاتا ہے۔ یہ پرم ویر چکر اور مہا ویر چکر کے بعد تیسرے نمبر پر ہے۔

ہندوستانی فضائیہ کے 26 افسران اور ائیر مینوں کو ائیر فورس میڈل (گیلنٹری) سے نوازا گیا ہے، جن میں پاکستان کے اندر اہداف کو نشانہ بنانے والے آپریشنز میں حصہ لینے والے فائٹر پائلٹ، S-400 اور دیگر فضائی دفاعی نظام چلانے والے افسران اور اہلکار شامل ہیں، جنہوں نے ہندوستانی سرزمین پر پاکستان کی طرف سے کیے گئے تمام حملوں کو ناکام بنایا۔

فضائی حدود میں حملے کرنے اور اپنا دفاع کرنے میں کلیدی کردار ادا کرنے پر ہندوستانی فضائیہ کے 13 افسران کو وششٹ یودھ سیوا میڈل سے بھی نوازا گیا۔ ان افسران میں ایئر وائس مارشل جوزف سواریز، اے وی ایم پرجول سنگھ اور ایئر کموڈور اشوک راج ٹھاکر شامل ہیں۔

بھارتی فضائیہ کے چار افسران کو اعزاز سے نوازا گیا:

اس کے علاوہ ہندوستانی فضائیہ کے چار افسران کو آپریشن سندور کے لیے بہترین جنگی خدمات کا میڈل دیا گیا، جن میں فضائیہ کے ڈپٹی چیف ایئر مارشل نروانیشور تیواری، ویسٹرن ایئر کمانڈر ایئر مارشل جتیندر مشرا اور ایئر آپریشنز کے ڈائریکٹر جنرل ایئر مارشل اودھیش بھارتی شامل ہیں۔

16 بارڈر سیکورٹی فورسز کو میڈلز سے نوازا گیا:

آپریشن سندور کے دوران غیر معمولی بہادری کے لیے بارڈر سیکیورٹی فورس (بی ایس ایف) کے 16 اہلکاروں کو گیلنٹری میڈل سے بھی نوازا گیا ہے۔ انہوں نے دشمن کے ڈرون کو مار گرایا، زخمی ساتھیوں کو بچایا، فائرنگ کے دوران گولہ بارود فراہم کیا اور آپریشن سندور کے دوران سرحد پر پاکستانی پوسٹوں اور نگرانی کے آلات کو تباہ کیا۔

ایوارڈ حاصل کرنے والوں میں جموں کی حساس کھرکولا سرحدی چوکی پر تعینات پانچ فوجی بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوستانی فوج کے دو سینئر افسران کو بھی بہترین یودھ سیوا میڈل سے نوازا گیا۔ بہادری ایوارڈ جیتنے والوں کی فہرست میں 4 کیرتی چکر، 4 ویر چکر اور 8 شوریہ چکر شامل ہیں۔

(ANI ان پٹ کے ساتھ)

