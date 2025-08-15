راموجی فلم سٹی میں 79 واں یوم آزادی دھوم دھام سے منایا گیا

حیدرآباد: 79 واں یوم آزادی جمعہ کو راموجی فلم سٹی میں دھوم دھام سے منایا گیا۔ اس دوران یہاں حب الوطنی کا جوش دیکھنے کو ملا۔ تقریبات کا آغاز راموجی گروپ کے چیئرمین اور منیجنگ ڈائریکٹر چروکوری کرن نے قومی پرچم لہرانے کے ساتھ کیا۔ اس دوران سیکورٹی اہلکاروں نے انہیں سلامی دی۔
اس کے بعد انہوں نے ملازمین اور عملے کو یوم آزادی کی مبارکباد دی۔ اس پروگرام میں بہت سے معززین نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔
اعلیٰ افسران اور ملازمین نے شرکت کی
راموجی گروپ کے بانی آنجہانی راموجی راؤ کے پوتے پورنا سوجے، ای ٹی وی کے سی ای او باپی نائیڈو، اوشا کرن موویز لمیٹڈ (یو کے ایم ایل) کے ڈائریکٹر شیو رام کرشنا، ای ٹی وی بھارت کے سی ای او سری نواس جونلگڈا، ای ٹی وی بھارت نیٹ ورک کے ایڈیٹر بلال احمد بھٹ اور گروپ کے مختلف محکموں کے سینئر افسران اور ملازمین بھی اس موقع پر موجود تھے۔
ملازمین میں جوش و خروش
یوم آزادی کی تقریب میں موجود ملازمین کی بڑی تعداد نے اپنے جوش و خروش اور احترام کا مظاہرہ کیا۔ اس تقریب نے نہ صرف کمپنی کے گہرے حب الوطنی کے جذبے کی عکاسی کی بلکہ تنظیم کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے ملازمین کے درمیان تعلق کو بھی مضبوط کیا۔ تقریبات کے بعد منیجنگ ڈائریکٹر سی ایچ کرن اور پورنا سوجے نے ملازمین کے ساتھ تصویریں کھنچوائیں۔
