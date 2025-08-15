نئی دہلی: 79ویں یوم آزادی پر پی ایم نریندر مودی نے لال قلعہ کی فصیل سے ملک سے خطاب کیا۔ انہوں نے تقریباً 103 منٹ کی طویل تقریر میں کئی اعلانات کیے۔ اس خطاب میں انہوں نے سدرشن چکر شروع کرنے کی بات کہی۔ پی ایم مودی نے کہا کہ یہ ملک کا اہمیت کا حامل سدرشن چکرا مشن ہے، جس کا مقصد اگلے دس سالوں میں ہندوستان کی قومی سلامتی کو مضبوط بنانا ہے۔ انہوں نے خود انحصاری پر بھی بہت زور دیا۔
خود انحصاری کے بارے میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ 2035 تک قوم شری کرشنا کے سدرشن چکر سے تحریک لے کر اپنے سکیورٹی ڈھانچے کو وسعت، مضبوط اور جدید بنانا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اگلے دس سالوں میں، 2035 تک، میں اس قومی سلامتی کی ڈھال کو وسعت، مضبوط اور جدید بنانا چاہتا ہوں۔ شری کرشن سے تحریک لے کر، ہم نے سدرشن چکر کا راستہ چنا ہے۔
آئرن ڈوم جیسا اپنا دفاعی نظام تیار کرے گا بھارت
بہت جلد قوم سدرشن چکرا مشن کا آغاز کرے گی۔ انہوں نے کہا کہ اس پورے جدید نظام کی تحقیق، ترقی اور تیاری ہندوستان میں ہی ہونی چاہیے اور اس کے لیے ہمارے نوجوانوں کی صلاحیتوں کا استعمال کیا جانا چاہیے۔ یہ طاقتور نظام نہ صرف دہشت گردانہ حملوں کا مقابلہ کرے گا بلکہ دہشت گردوں کو کرارا جواب بھی دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا مقصد آئرن ڈوم جیسا اپنا دفاعی نظام تیار کرنا ہے جسے مشن سدرشن چکرا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ نظام شہری علاقوں سمیت اہم مقامات کی حفاظت کے لیے بنایا گیا ہے۔ سدرشن چکرا مشن مقامی اختراعات اور مضبوط دفاعی صلاحیتوں کے تئیں ہندوستان کے عزم کو اجاگر کرتا ہے۔
ملک بہت جلد سدرشن چکر شروع کرے گا
79ویں یوم آزادی پر پی ایم نے کہا کہ ہمارا ملک سدرشن چکر شروع کرنے جا رہا ہے۔ یہ چکرا ایک طاقتور ہتھیاروں کا نظام ہو گا، جو دشمنوں کو بھاگنے پر مجبور کر دے گا۔ انہوں نے کہا کہ ایسا اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ ملک کا ہر شہری خود کو محفوظ محسوس کرے۔ پی ایم مودی نے کہا کہ یہ ترغیب شری کرشن سے ملی ہے۔
پہلی ملازمت ملنے پر 15 ہزار روپے
پی ایم مودی نے لال قلعہ سے کہا کہ اس دیوالی پر ہم وطنوں کو بڑا تحفہ ملنے والا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کے لیے ایک خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ یہ وکست بھارت یوجنا تقریباً 1 لاکھ کروڑ کی ہے اور یہ اسکیم آج سے نافذ کی جارہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نجی شعبے میں پہلی ملازمت حاصل کرنے والے لڑکوں اور لڑکیوں کو 15 ہزار روپے دے گی۔ اس سے تقریباً 3.5 کروڑ نوجوانوں کو روزگار ملے گا۔
مسلسل 12ویں بار لال قلعہ پر ترنگا لہرایا
اس سے پہلے پی ایم مودی نے مسلسل 12ویں بار لال قلعہ کی فصیل پر ترنگا لہرایا۔ لال قلعہ پہنچنے پر سب سے پہلے وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ پہنچے، اس کے بعد وزیر مملکت سنجے سیٹھ اور تینوں فوجوں کے سربراہان آئے۔ پہلی بار، یوم آزادی 2025 کی تقریبات کی شام کو ہندوستان بھر میں متعدد بینڈ پرفارمنس کا اہتمام کیا جائے گا تاکہ شہریوں میں حب الوطنی کا جذبہ بیدار کیا جا سکے اور آپریشن سندور کی فتح کا جشن منایا جا سکے۔ ملک بھر میں 140 سے زیادہ نمایاں مقامات پر آرمی، نیوی، ایئر فورس، انڈین کوسٹ گارڈ، این سی سی، سی آر پی ایف، آئی ٹی بی پی، سی آئی ایس ایف، ایس ایس بی، بی ایس ایف، آئی ڈی ایس، آر پی ایف اور آسام رائفلز کے بینڈز کے ذریعے پرفارمنس دی جائے گی۔
79ویں یوم آزادی کا تھیم 'نیو انڈیا'
قبل ازیں جمعہ کی صبح 79واں یوم آزادی کے موقع پر ملک کے وزیر اعظم نریندر مودی لال قلعہ کی فصیل سے قومی پرچم لہرایا اور قوم سے خطاب کیا۔ اس بار یوم آزادی خاص ہے کیونکہ اس بار اس کا تھیم 'نیو انڈیا' رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج قوم سے خطاب میں آپریشن سندور کا ذکر بھی کیا گیا۔ ابھی کچھ دیر پہلے پی ایم مودی نے بھی 79ویں یوم آزادی پر ہم وطنوں کو مبارکباد دی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ ہندوستان کو 79 سال قبل آزادی ملی تھی۔ خبر کے مطابق، پی ایم مودی نے صبح تقریبا 7.30 بجے قومی پرچم لہرایا۔
خود انحصار ہندوستان بھی ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد
وزیر اعظم نریندر مودی نے لال قلعہ سے کہا کہ ترقی یافتہ ہندوستان کی بنیاد بھی خود انحصار ہندوستان ہے۔ اگر کوئی دوسروں پر بہت زیادہ محتاج ہو جائے تو خود آزادی کا سوال دھندلا ہونے لگتا ہے۔ خود انحصاری صرف درآمد، برآمد، روپیہ، پاؤنڈ یا ڈالر تک محدود نہیں ہے۔ اس کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ خود انحصاری کا براہ راست تعلق ہماری طاقت سے ہے۔
یہ نئی تاریخ رقم کرنے کا وقت ہے، میں آپ کے ساتھ ہوں: پی ایم مودی
79ویں یوم آزادی پر پی ایم مودی نے کہا کہ ملک میں مدرا اسکیم کو لے کر کاروبار ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2047 اب دور نہیں ہے۔ ہر سیکنڈ قیمتی ہے اور ہمیں اسے کھونا نہیں چاہیے۔ ہمیں ترقی یافتہ ملک بننا ہے۔ ملک کے ہر شہری کو بڑے خواب دیکھنے ہوتے ہیں۔ ہمیں اپنے ملک کی طاقت کو پوری دنیا میں پہچاننا ہے۔ ہمیں بلندیوں کو چھونے کی مسلسل کوشش کرنی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں کسی کو نقصان پہنچائے بغیر اپنے ملک کی لکیر لمبی کرنی ہے۔