کلّو (ہماچل پردیش): مانسون کے موسم میں ہماچل پردیش میں مسلسل اور موسلادھار بارش نے زبردست تباہی مچائی ہے۔ ریاست میں بارشوں سے اب تک 320 افراد اپنی جان گنوا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی سرکاری اور نجی املاک کو 3056 کروڑ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ اس وقت ریاست بھر میں موسلادھار بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے ریاست کے مختلف اضلاع میں دو ستمبر تک بھاری سے بہت زیادہ بارش کا ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اس کے پیش نظر وزیر اعلیٰ سکھویندر سنگھ سکھو نے ہماچل کو آفت زدہ ریاست قرار دیا ہے، جس کا اعلان ہماچل اسمبلی مانسون اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے کیا۔ اس کے بعد چیف سکریٹری پربودھ سکسینہ نے بھی ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کو لاگو کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔
دو ستمبر کو کئی اضلاع میں موسلادھار بارش کے لیے ریڈ الرٹ
دریں اثنا ضلع چمبا میں جاری شری منی مہیش یاترا کے دوران رابطہ سڑک منقطع ہونے کی وجہ سے بہت سے یاتری بیچ میں پھنس گئے۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 30 اگست سے موسلادھار بارش ہو رہی ہے اور یہ دو ستمبر تک جاری رہنے کا امکان ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید سنگین ہو سکتا ہے اور عام زندگی درہم برہم ہو سکتی ہے۔ شدید بارشوں کے حوالے سے جاری ریڈ الرٹ کے بعد ریاست کے بیشتر اضلاع میں تعلیمی ادارے بند رکھنے کے احکامات جاری کیے گئے ہیں۔
ہماچل پردیش میں موسلادھار بارش
موسلادھار بارش کا حوالہ دیتے ہوئے چیف سکریٹری نے کہا، "ریاست میں مانسون 19 جون سے سرگرم ہے اور اس کے بعد سے مسلسل بارش ہو رہی ہے۔ موسلا دھار بارش نے ریاست کے مختلف مقامات پر بھاری نقصان پہنچایا ہے۔
بادل پھٹنے کے 45 واقعات
چیف سکریٹری نے کہا کہ بارشوں کے دوران ریاست کے مختلف حصوں سے بادل پھٹنے کے 45 واقعات، اچانک تودہ کھسکنے کے 91 واقعات اور 105 بڑے لینڈ سلائیڈنگ کی اطلاع ملی ہے۔ ان میں 161 افراد جان کی بازی ہار چکے ہیں اور 40 لاپتہ ہیں۔ اس دوران سڑک حادثات میں 154 لوگوں کی موت ہوئی ہے۔ 845 مکانات مکمل طور پر تباہ ہو گئے جب کہ 3254 مکانات کو جزوی نقصان پہنچا۔ اب تک مجموعی نقصان 3056 کروڑ روپے ہے۔ اس نقصان میں قومی شاہراہوں کو پہنچنے والا نقصان شامل نہیں ہے۔ منالی، لاہول اور سپتی اور چمبا بھامور سے قومی شاہراہوں کا رابطہ بری طرح سے متاثر ہوا ہے۔ ابھی متعدد نقصانات کا تخمینہ لگانا اور رپورٹ کرنا باقی ہے۔
منی مہیش میں اب بھی کئی مسافر پھنسے
کئی مسافر اب بھی چمبا اور منی مہیش میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ہزاروں لوگوں کو ریسکیو جا چکا ہے۔ اسی طرح 780 سے زائد سڑکیں اب بھی بلاک ہیں۔ 360 واٹر سپلائی سکیمیں تاحال متاثر ہیں اور 2274 ڈی ٹی آر بند ہیں۔ کئی موٹر اور فٹ پلوں کو نقصان پہنچا ہے۔ اس سے گاڑیوں، راشن، مقامی پیداوار جیسے سیب اور سبزیوں کی نقل و حمل میں خلل پڑا ہے۔ اس کی وجہ سے پوری ریاست بری طرح متاثر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ضلع اور ریاستی حکام تباہ شدہ اور درہم برہم خدمات کو بحال کرنے اور متاثرہ لوگوں کو راحت فراہم کرنے میں مصروف ہیں۔
ڈیزاسٹر ایکٹ پر عملدرآمد کے احکامات جاری
ہماچل پردیش کو یکم ستمبر بروز پیر کو آفات سے متاثرہ ریاست قرار دیا گیا ہے۔ موجودہ صورت حال کے پیش نظر لوگوں کی تکالیف کو کم کرنے کے لیے ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ 2025 کو نافذ کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اس کے تحت تمام ڈی سیز سے کہا گیا ہے کہ وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے سیکشن 34 میں دیے گئے اختیارات کا استعمال کریں۔
