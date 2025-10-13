ہیئر اسٹائلسٹ جاوید حبیب پر سرمایہ کاری گھوٹالے کا الزام، 32 ایف آئی آر درج، لک آؤٹ نوٹس جاری
سنبھل میں سرمایہ کاری گھوٹالہ معاملے میں پولیس نے جاوید حبیب اور ان کے بیٹے کے خلاف لک آؤٹ نوٹس جاری کیا ہے۔
Published : October 13, 2025 at 7:13 AM IST
سنبھل: مشہور ہیئر اسٹائلسٹ جاوید حبیب، ان کے بیٹے انس حبیب اور ایک ساتھی کے خلاف سرمایہ کاروں کے ساتھ کروڑوں روپے کی دھوکہ دہی کے الزام میں 32 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے فولیکل گلوبل کمپنی (Follicle Global Company) نام اسکیم چلائی اور 50-70 فیصد منافع کا وعدہ کرتے ہوئے سرمایہ کاروں سے پیسے لیے۔
کیا ہے پورا معاملہ؟
پولیس کے مطابق حبیب اور ان کی ٹیم نے سرمایہ کاروں کو بتایا کہ وہ بٹ کوائن میں سرمایہ کاری کر کے بھاری منافع کمائیں گے۔ تاہم، ڈھائی سال بعد، کسی بھی سرمایہ کار کو ان کی رقم واپس نہیں ملی۔ پولیس سپرنٹنڈنٹ کرشنا کمار وشنوئی نے بتایا کہ ابتدائی جانچ میں پانچ سے سات کروڑ روپے کے مالی فراڈ کا معاملہ سامنے آیا ہے۔
لک آؤٹ نوٹس جاری
پولیس نے حبیب اور ان کے اہل خانہ کو بیرون ملک سفر سے روکنے کے لیے لک آؤٹ نوٹس جاری کر دیا ہے۔ رائے ستی پولیس اسٹیشن کے انچارج گووند کمار نے کہا، "تفصیلی جانچ کے بعد جاوید حبیب، ان کے بیٹے انس اور ساتھی سیف کے خلاف 32 ایف آئی آر درج کی گئی ہیں۔ ان سبھی کو پوچھ گچھ کے لیے نوٹس بھیجے گئے ہیں۔"
حبیب بیماری کا حوالہ دیتے ہوئے پیش نہیں ہوئے
اتوار کو جاوید حبیب کے وکیل پون کمار نے سنبھل پولیس سے ملاقات کی اور اپنے موکل کی بیماری سے متعلق میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ انہوں نے کہا، "میرے مؤکل کو دل کی تکلیف ہے اور وہ حال ہی میں ان کے والد کا انتقال ہوا ہے۔ وہ اس وقت بیمار ہیں، اس لیے وہ پیش نہیں ہو سکتے۔ ہم پولیس کی تفتیش میں مکمل تعاون کر رہے ہیں۔"
'انصاف کے نظام پر مکمل اعتماد'
وکیل پون کمار نے کہا کہ جاوید حبیب کو عدلیہ اور آئین پر پورا بھروسہ ہے۔ انہوں نے کہا، "ہمیں یقین ہے کہ پولیس غیر جانبدارانہ کارروائی کرے گی۔ الزامات کی تحقیقات جاری ہے، اور ہم ہر سطح پر تعاون کے لیے تیار ہیں۔"
کیس میں کئی سرمایہ کار شامل، تحقیقات جاری
پولیس حکام نے تصدیق کی ہے کہ کیس میں کئی سرمایہ کار شامل ہیں اور تمام شکایات کی جانچ جاری ہے۔ ملزمان کے بیانات جلد قلمبند کیے جائیں گے، دستاویزات کی فرانزک جانچ پڑتال کرائی جائے گی۔
