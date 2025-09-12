2020 دہلی فسادات: سپریم کورٹ آج عمر خالد، شرجیل امام اور گلفشہ فاطمہ کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کرے گی
ملزمین نے دہلی ہائی کورٹ کے ضمانت کی درخواست کو مسترد کرنے کے فیصلے کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا ہے۔
By Sumit Saxena
Published : September 12, 2025 at 10:48 AM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ جمعہ کو طلبا کارکنوں عمر خالد، شرجیل امام اور گلفشہ فاطمہ کی طرف سے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف دائر درخواستوں پر سماعت کرے گی۔ دہلی ہائی کورٹ نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی کے سلسلے میں مبینہ بڑی سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) کے تحت درج مقدمے میں ان تمام کی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا۔
یہ معاملہ جسٹس اروند کمار اور جسٹس این وی انجاریا پر مشتمل بنچ کے سامنے آنے والا ہے۔
شریک ملزم میران حیدر کی درخواست چیف جسٹس آف انڈیا بی آر گوائی کی قیادت والی بنچ کے سامنے درج ہے۔
دہلی ہائی کورٹ نے دو ستمبر کو اس کیس میں خالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کو ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا تھا کہ شہریوں کے مظاہروں یا مظاہروں کی آڑ میں "سازشیانہ" تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ شرجیل امام نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف پہلے ہی سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔
عمرخالد، شرجیل امام اور باقی ملزمان کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (یو اے پی اے) اور آئی پی سی کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ دہلی فسادات میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران قومی راجدھانی میں تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
ضمانت مسترد ہونے والوں میں خالد، امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد شامل ہیں۔
ایک اور ملزم تسلیم احمد کی درخواست ضمانت 2 ستمبر کو ایک مختلف ہائی کورٹ بنچ نے مسترد کر دی تھی۔
نو ملزمین کو ضمانت دینے سے انکار کرتے ہوئے اپنے حکم میں، ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آئین شہریوں کو احتجاج کرنے اور مظاہرے کرنے یا ایجی ٹیشن کرنے کا حق دیتا ہے، بشرطیکہ وہ منظم، پرامن اور بغیر ہتھیاروں کے ہوں، اور اس طرح کی کارروائیاں قانون کی حدود میں ہونی چاہئیں۔
یہ ملزمان، جنہوں نے اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات سے انکار کیا ہے، 2020 سے جیل میں ہیں۔ ٹرائل کورٹ کی جانب سے ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد ہونے کے بعد ملزمان نے ہائی کورٹ کا رخ کیا تھا۔
