دہلی فسادات: عمر خالد، شرجیل امام، گلفشہ کی درخواست ضمانت پر سماعت 19 ستمبر تک ملتوی
دہلی ہائیکورٹ نے خالد، امام، گلفشہ، سلیم، شفا الرحمان، اطہر، میران حیدر، عبدالخالد اور شاداب احمد کی درخواست ضمانت کو مسترد کردیا تھا۔
Published : September 12, 2025 at 4:23 PM IST
نئی دہلی: سپریم کورٹ نے جمعہ کو دہلی میں فروری 2020 کے فسادات کے پیچھے مبینہ سازش سے متعلق یو اے پی اے کیس میں عمر خالد، شرجیل امام، گلفشہ فاطمہ اور میران حیدر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت کو 19 ستمبر تک ملتوی کر دیا۔
جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا پر مشتمل بنچ کے سامنے معاملہ آنے کے بعد، بنچ نے درخواست گزاروں کی نمائندگی کرنے والے وکیل سے کہا کہ اسے فائلیں بہت تاخیر سے موصول ہوئیں اور اس کے بعد اس نے مقدمات کی سماعت 19 ستمبر تک ملتوی کر دی۔
عرضی گزاروں نے دہلی ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا، جس نے 2020 کے شمال مشرقی دہلی فسادات کے سلسلے میں مبینہ سازش کے سلسلے میں غیر قانونی سرگرمیاں (روک تھام) ایکٹ (UAPA) کے تحت درج ایک مقدمے میں ان کی ضمانت کو مسترد کر دیا تھا۔
دہلی ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو اس کیس میں خالد اور شرجیل امام سمیت نو افراد کی ضمانت سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ شہریوں کے مظاہروں یا مظاہروں کی آڑ میں "سازش کے تحت" تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ امام نے ہائی کورٹ کے حکم کے خلاف پہلے ہی سپریم کورٹ کا رخ کیا تھا۔
خالد، امام اور باقی ملزمان کے خلاف فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں UAPA اور IPC کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ شہریت ترمیمی قانون (سی اے اے) اور نیشنل رجسٹر آف سٹیزن (این آر سی) کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد پھوٹ پڑا تھا۔
واضح رہے کہ ہائی کورٹ نے خالد، امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور شاداب احمد کی ضمانتیں مسترد کر دی تھیں۔ ایک اور ملزم تسلیم احمد کی درخواست ضمانت 2 ستمبر کو ہائی کورٹ کی مختلف بینچ نے مسترد کی تھی۔