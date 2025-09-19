دہلی فسادات: سپریم کورٹ میں عمر خالد اور دیگر کی ضمانت پر سماعت ملتوی
دہلی فسادات 2020 کے مبینہ سازش کیس میں سپریم کورٹ نے عمر خالد اور دیگر کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کردی ہے۔
نئی دہلی : دہلی فسادات 2020 کے مبینہ سازش کیس میں اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ یہ معاملہ یو اے پی اے (UAPA) کے تحت درج کیا گیا ہے، جس میں کئی سرگرم کارکنان ملزم ہیں۔ ان ملزمان پر فروری 2020 کے دہلی فسادات کا ماسٹر مائنڈ ہونے کا الزام ہے۔ یہ فسادات سی اے اے اور این آر سی کے خلاف احتجاج کے دوران پھوٹ پڑے تھے۔
سپریم کورٹ نے عمر خالد، شرجیل امام، میران حیدر، گلفشا فاطمہ اور شفا الرحمان کی ضمانت کی درخواستوں پر سماعت ملتوی کر دی ہے۔ اب یہ سماعت پیر، 22 ستمبر کو ہوگی۔ جسٹس اروند کمار اور جسٹس منموہن پر مشتمل بنچ نے اس معاملے کی سماعت کی۔ اس سے قبل 12 ستمبر کو بھی سپریم کورٹ نے ان کارکنوں کی ضمانت کی درخواستیں 19 ستمبر تک ملتوی کی تھیں۔ اس وقت جسٹس اروند کمار اور این وی انجاریا پر مشتمل بنچ نے سماعت کی تھی۔
بنچ نے وکلاء کو بتایا تھا کہ انہیں فائلیں بہت دیر سے موصول ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے سماعت ملتوی کرنا پڑی۔ یہ مسلسل التوا کیس کی پیچیدگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ملزمان نے دہلی ہائی کورٹ کے اس حکم کے خلاف سپریم کورٹ سے رجوع کیا تھا، جس میں ان کی ضمانت کی درخواستیں مسترد کر دی گئی تھیں۔ ہائی کورٹ نے 2 ستمبر کو ضمانت دینے سے انکار کر دیا تھا۔
ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ مظاہروں یا احتجاج کی آڑ میں "سازشی" تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ آئین شہریوں کو پرامن احتجاج کا حق دیتا ہے، لیکن یہ قانون کی حدود میں ہونا چاہیے۔
عمر خالد، شرجیل امام، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی، گلفشا فاطمہ اور شاداب احمد ان افراد میں شامل ہیں جن کی ضمانت مسترد ہوئی ہے۔ یہ سب 2020 سے جیل میں ہیں۔ ان پر فروری 2020 کے فسادات کا "ماسٹر مائنڈ" ہونے کا الزام ہے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ ملزمان نے تمام الزامات کی تردید کی ہے۔