نئی دہلی: دہلی ہائی کورٹ فروری 2020 کے فسادات معاملے میں مبینہ سازش سے جڑے یو اے پی اے کیس میں قانونی چارہ جوئی کا سامنا کرنے والے سماجی کارکنوں شرجیل امام، عمر خالد اور دیگر کی ضمانت پر آج منگل کو اپنا فیصلہ سنائے گی۔
جسٹس نوین چاولہ اور شلیندر کور کی بنچ، جس نے استغاثہ اور مختلف ملزمان کی طرف سے دلائل سننے کے بعد 9 جولائی کو اپنا فیصلہ محفوظ رکھ لیا تھا، دوپہر 2:30 بجے فیصلہ سنائے گی۔
عدالت نے شرجیل امام، عمر خالد، محمد سلیم خان، شفا الرحمان، اطہر خان، میران حیدر، عبدالخالد سیفی اور گلفشہ فاطمہ کی درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کر رکھا ہے۔
استغاثہ نے درخواست ضمانت کی سختی سے مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ یہ اچانک ہونے والے فسادات کا معاملہ نہیں ہے بلکہ ایک ایسا مقدمہ ہے جہاں فسادات کی منصوبہ بندی پہلے سے ہی ایک مذموم مقصد اور سوچی سمجھی سازش کے ساتھ کی گئی تھی۔
سالیسٹر جنرل تشار مہتا نے استغاثہ کی نمائندگی کرتے ہوئے کہا کہ یہ بھارت کو عالمی سطح پر بدنام کرنے کی سازش ہے اور محض طویل قید ہی ضمانت کی کوئی وجہ نہیں ہے۔
تشار مہتا نے دلیل دی تھی کہ "اگر آپ اپنی قوم کے خلاف کچھ کرتے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ جیل میں رہیں جب تک آپ کو بری نہیں کر دیا جاتا۔"
شرجیل امام کے وکیل نے پہلے دلیل دی کہ وہ عمر خالد سمیت ملزمان سے جگہ اور وقت کے لحاظ سے "مکمل طور پر منقطع" تھے۔ انہوں نے دلیل دی کہ شرجیل نے اپنی تقریروں اور واٹس ایپ چیٹس میں کبھی بھی بدامنی کا مطالبہ نہیں کیا۔
عمر خالد، شرجیل امام اور کئی دیگر کے خلاف غیر قانونی سرگرمیوں کی (روک تھام) ایکٹ (UAPA) اور تعزیرات ہند کی دفعات کے تحت مبینہ طور پر فروری 2020 کے فسادات کے "ماسٹر مائنڈ" ہونے کے الزام میں مقدمہ درج کیا گیا ہے، جس میں 53 افراد ہلاک اور 700 سے زیادہ زخمی ہوئے تھے۔ سی اے اے اور این آر سی کے خلاف مظاہروں کے دوران تشدد بھڑک اٹھا تھا۔
شرجیل امام کو اس کیس میں 25 اگست 2020 کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ٹرائل کورٹ کے ضمانت سے انکار کے احکامات کو چیلنج کرتے ہوئے شرجیل امام، عمر خالد اور دیگر نے اپنی طویل قید اور دیگر شریک ملزمان کے ساتھ برابری کا حوالہ دیا جنہیں ضمانت دی گئی ہے۔
متعلقہ خبر: دہلی فسادات 2020: عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر کی ضمانت پر فیصلہ محفوظ
شرجیل امام اور دیگر شریک ملزمان – خالد سیفی، گلفشہ فاطمہ اور دیگر کی ضمانت کی درخواستیں سنہ 2022 سے ہائی کورٹ میں زیر التوا ہیں اور وقتاً فوقتاً مختلف بنچوں نے ان کی سماعت کی۔
پولیس نے تمام ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں کی مخالفت کرتے ہوئے کہا کہ فروری سنہ 2020 کا فرقہ وارانہ تشدد "کلینیکل اور پیتھولوجیکل سازش" کا معاملہ تھا۔
پولیس نے الزام لگایا کہ عمر خالد، شرجیل امام اور دیگر ملزمان کی تقریروں نے سی اے اے-این آر سی، بابری مسجد، تین طلاق اور کشمیر کے حوالے سے ان کے مشترکہ پیٹرن سے خوف کا احساس پیدا ہوا۔
دہلی پولیس نے دعویٰ کیا کہ اس طرح کے "سنگین" جرائم کے معاملے میں، 'ضمانت ہی اصول ہے اور جیل استثنائی ہے' کے اصول کو استعمال نہیں کیا جا سکتا۔
یہ بھی پڑھیں:
شرجیل امام کی ضمانت کی درخواست پر سماعت میں تیزی لائیں، سپریم کورٹ کا دہلی ہائی کورٹ کو حکم
جامعہ تشدد معاملہ: شرجیل امام اور آصف اقبال تنہا سمیت 11 ملزمین پر فرد جرم عائد، 11 ملزمان بری