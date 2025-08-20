ریلوے ٹکٹ بکنگ پر 20 فیصد رعایت، جانیں کن ٹرینوں میں آپ کو ملے گی یہ چھوٹ؟

نئی دہلی: ہندوستانی ریلوے نے حال ہی میں تہوار کے موسم میں سفر کرنے والوں کے لیے ایک بڑی راحت کا اعلان کیا ہے۔ اس کے تحت دیوالی اور چھٹھ کی چھٹیوں کے دوران خاندان یا دوستوں کے ساتھ لمبی چھٹیوں پر جانے والے مسافروں کو واپسی کے ٹکٹ پر 20 فیصد رعایت ملے گی۔
یاد رہے کہ یہ سہولت راؤنڈ ٹرپ پیکج کے طور پر فراہم کی جا رہی ہے۔ ریلوے کی طرف سے دی جانے والی اس رعایت سے مسافروں کا سفر اور زیادہ کفایتی ہو جائے گا۔ اس پیکج کی بکنگ 14 اگست 2025 سے شروع ہو گئی ہے۔ یہ بات قابل غور ہے کہ 60 دن کی ایڈوانس بکنگ کی شرط ان رعایتی واپسی ٹکٹوں پر لاگو نہیں ہوگی۔
آپ کو ٹکٹ کب خریدنا پڑے گا؟
ایسی صورت حال میں، اگر آپ بھی اس تہوار کے موسم میں سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، تو آپ 13 اکتوبر سے 26 اکتوبر 2025 تک کے سفر کے لیے ٹکٹ بک کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی، 20 فیصد ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے، آپ کو 17 نومبر سے 1 دسمبر 2025 تک کے واپسی کے ٹکٹ خریدنا ہوں گے۔
کن مسافروں کو رعایت کا فائدہ ملے گا؟
مسافر اس پیشکش سے صرف اس وقت فائدہ اٹھا سکیں گے جب وہ ایک ساتھ آنے اور جانے والے دونوں سفر کے لیے ٹکٹ بک کرائیں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ ڈسکاؤنٹ حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ واپسی کے ٹکٹ میں مسافر کا نام وہی ہونا چاہیے جو پہلے سفری ٹکٹ میں درج تھا۔ یعنی آنے اور جانے والے دونوں ٹکٹوں پر مسافر کا نام ایک ہی ہونا چاہیے۔
بکنگ کا عمل کیا ہے؟
پی آئی بی کی پریس ریلیز کے مطابق، ڈسکاؤنٹ صرف دونوں سمتوں میں تصدیق شدہ ٹکٹوں پر درست ہوگا۔ واپسی کے سفر کے بنیادی کرایے پر صرف 20 فیصد کی کل رعایت دی جائے گی۔ اس اسکیم کے تحت بکنگ ایک ہی کلاس اور ایک ہی او۔ڈی جوڑی کے لیے آگے اور واپسی دونوں سفروں کے لیے ہوگی۔
ٹکٹ بکنگ کی شرائط
یہ رعایت صرف تصدیق شدہ ٹکٹوں پر دستیاب ہے۔ دونوں سفروں کے ٹکٹ ایک ہی کلاس اور ایک ہی منزل میں ہونے چاہئیں۔ یہ ٹکٹ نہ تو تبدیل کیے جا سکتے ہیں اور نہ ہی واپس کیے جا سکتے ہیں۔ مسافروں کو ٹکٹ آن لائن یا صرف ریلوے ریزرویشن کاؤنٹر سے خریدنا ہوں گے۔ نیز، کسی بھی سفر میں ان ٹکٹوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی۔
کن ٹرینوں پر رعایت ملے گی؟
اس اسکیم سے تقریباً تمام ٹرینوں کو فائدہ پہنچے گا۔ تمام زمروں کے مسافر اس رعایت کے اہل ہوں گے۔ تاہم، یہ رعایت فلیکسی کرایوں والی ٹرینوں پر لاگو نہیں ہوگی۔ اس کے علاوہ اس اسکیم میں کوئی دوسرا ڈسکاؤنٹ، پاس یا کوپن شامل نہیں کیا جا سکتا ہے۔