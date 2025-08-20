130 ویں آئینی ترمیمی بل بھارت کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا: ممتا

کولکتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز 130ویں آئینی ترمیمی بل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ "سپر ایمرجنسی کی طرف ایک قدم" ہے اور "بھارت میں جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا"۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ممتا بنرجی نے کہاکہ "میں اس کی مذمت کرتی ہوں جو سپر ایمرجنسی کی طرف ایک قدم سے زیادہ ہے، ہندوستان کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک قدم۔ یہ سخت قدم بھارت میں جمہوریت اور وفاقیت کے لیے موت کی گھنٹی ہے۔"
آج بل جب لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا جس کے بعد اسے مشترکہ کمیٹی کے کو بھیج دیا گیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ریاستی یا مرکزی وزیر بدعنوانی یا سنگین جرائم کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے اور اسے کم از کم 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہ مجرم ثابت نہ ہونے کے باوجود اپنا عہدہ کھو دے گا۔
I condemn the 130th Constitutional Amendment Bill, proposed to be tabled, by the Government of India today. I condemn it as a step towards something that is more than a super- Emergency, a step to end the democratic era of India for ever. This draconian step comes as a death… pic.twitter.com/Vx78R1fh6V— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 20, 2025
بل کو مرکز کا ایک اور "سپر ڈریکونین قدم" قرار دیتے ہوئے، ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ اس کا مقصد "ہماری عدلیہ کی آزادی" کو ختم کرنا ہے اور یہ "بھارتی جمہوریت کی روح پر ہٹلر کے حملے سے کم نہیں ہے"۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل عدلیہ کے اختیارات اور اس کے آئینی کردار کو چھیننا چاہتا ہے۔ "بل عدلیہ سے اس کے آئینی کردار کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ بل جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے۔"
مرکز کے خلاف سخت حملہ کرتے ہوئے، ممتا بنرجی نے کہاکہ "یہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ رجعت ہے- ایک ایسے نظام کی طرف جہاں قانون اب آزاد عدالتوں کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ مفاد پرستوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قاعدہ قائم کرنے کی کوشش ہے جہاں عدالتی جانچ کو خاموش کر دیا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔"
یہ بھی پڑھیں: بنگالی بولنے والوں کو ہراساں کرنے کا الزام: ممتا بنرجی نے ’بھاشا آندولن‘ کا اعلان کردیا - MAMATA TO LUNCH BHASHA ANDOLAN
اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے کسی بھی قیمت پر بل کی مزاحمت کی ضرورت ہے، وزیراعلیٰ نے کہاکہ "بل کی ہر قیمت پر مزاحمت کی جانی چاہیے! جمہوریت کو اس وقت بچانا چاہیے! عوام ان کی عدالتوں، ان کے حقوق اور جمہوریت کو چھیننے کی کسی بھی کوشش کو معاف نہیں کریں گے۔"