130 ویں آئینی ترمیمی بل بھارت کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا: ممتا - 130TH CONSTITUTION AMENDMENT BILL

ممتا بنرجی نے کہا کہ جمہوریت کو بچانے کی کوشش کی جانی چاہئے کیونکہ لوگ حقوق چھیننے کی کوشش کو معاف نہیں کریں گے۔

130 ویں آئینی ترمیمی بل بھارت کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا: ممتا
130 ویں آئینی ترمیمی بل بھارت کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا: ممتا (IANS)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 20, 2025 at 8:43 PM IST

کولکتہ: مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی نے بدھ کے روز 130ویں آئینی ترمیمی بل کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ یہ "سپر ایمرجنسی کی طرف ایک قدم" ہے اور "بھارت میں جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گا"۔ اپنے ایکس ہینڈل پر ممتا بنرجی نے کہاکہ "میں اس کی مذمت کرتی ہوں جو سپر ایمرجنسی کی طرف ایک قدم سے زیادہ ہے، ہندوستان کے جمہوری دور کو ہمیشہ کے لیے ختم کرنے کا ایک قدم۔ یہ سخت قدم بھارت میں جمہوریت اور وفاقیت کے لیے موت کی گھنٹی ہے۔"

آج بل جب لوک سبھا میں پیش کیا گیا تو اپوزیشن کی جانب سے زبردست احتجاج کیا گیا جس کے بعد اسے مشترکہ کمیٹی کے کو بھیج دیا گیا۔ بل میں کہا گیا ہے کہ اگر کوئی ریاستی یا مرکزی وزیر بدعنوانی یا سنگین جرائم کے الزامات کا سامنا کر رہا ہے اور اسے کم از کم 30 دن کے لیے جیل بھیج دیا گیا ہے تو وہ مجرم ثابت نہ ہونے کے باوجود اپنا عہدہ کھو دے گا۔

بل کو مرکز کا ایک اور "سپر ڈریکونین قدم" قرار دیتے ہوئے، ممتا بنرجی نے الزام لگایا کہ اس کا مقصد "ہماری عدلیہ کی آزادی" کو ختم کرنا ہے اور یہ "بھارتی جمہوریت کی روح پر ہٹلر کے حملے سے کم نہیں ہے"۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بل عدلیہ کے اختیارات اور اس کے آئینی کردار کو چھیننا چاہتا ہے۔ "بل عدلیہ سے اس کے آئینی کردار کو چھیننے کی کوشش کرتا ہے۔ بل جمہوریت کو نقصان پہنچاتا ہے۔"

مرکز کے خلاف سخت حملہ کرتے ہوئے، ممتا بنرجی نے کہاکہ "یہ اصلاح نہیں ہے۔ یہ رجعت ہے- ایک ایسے نظام کی طرف جہاں قانون اب آزاد عدالتوں کے ساتھ نہیں رہتا بلکہ مفاد پرستوں کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ایسا قاعدہ قائم کرنے کی کوشش ہے جہاں عدالتی جانچ کو خاموش کر دیا جاتا ہے، اس طرح لوگوں کے حقوق کو پامال کیا جاتا ہے۔"

اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ جمہوریت کو بچانے کے لیے کسی بھی قیمت پر بل کی مزاحمت کی ضرورت ہے، وزیراعلیٰ نے کہاکہ "بل کی ہر قیمت پر مزاحمت کی جانی چاہیے! جمہوریت کو اس وقت بچانا چاہیے! عوام ان کی عدالتوں، ان کے حقوق اور جمہوریت کو چھیننے کی کسی بھی کوشش کو معاف نہیں کریں گے۔"

ممتا بنرجی130 ویں آئینی ترمیمی بل130TH CONSTITUTION AMENDMENT BILL

