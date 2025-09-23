Shocking! ایک تیرہ سالہ افغان لڑکا کابل سے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر پہنچا دہلی، ایجنسیوں میں پھیلا خوف و ہراس

ETV Bharat / bharat

ایک تیرہ سالہ افغان لڑکا کابل سے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر پہنچا دہلی، ایجنسیوں میں پھیلا خوف و ہراس

پوچھ گچھ میں معلوم ہوا کہ لڑکا افغانستان کے شہر قندوز سے ہے۔

13 year old boy sneaks into kabul delhi flights landing gear Urdu News
لڑکا کابل سے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر پہنچا دہلی (Social Media)
By ETV Bharat Urdu Team

Published : September 23, 2025 at 11:39 AM IST

3 Min Read
نئی دہلی/(اے این آئی): دہلی ہوائی اڈے پر اتوار کی صبح ایک چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا جب ایک 13 سالہ لڑکا کابل سے دہلی جانے والی کام ایئر کی پرواز کے لینڈنگ گیئر کے ڈبے میں چھپا ہوا پایا گیا۔ مبینہ طور پر یہ واقعہ 21 ستمبر کی صبح 11:10 بجے کے قریب پیش آیا۔

اتوار کو جب KAM ایئر لائنز کی پرواز (RQ-4401) دہلی ایئرپورٹ پر اتری تو ایئر لائن کے سکیورٹی اہلکاروں نے طیارے کے قریب ایک بچے کو گھومتے ہوئے دیکھا۔ پوچھ گچھ پر سکیورٹی اہلکاروں پر انکشاف ہوا کہ لڑکا افغانستان کے شہر قندوز کا رہنے والا ہے اور بغیر ٹکٹ کے لینڈنگ گیئر کے ڈبے میں چھپ کر آیا تھا۔ حکام کے مطابق لڑکا چونکہ نابالغ ہے اس لیے اس کے خلاف کوئی قانونی کارروائی نہیں کی جائے گی۔

طیارے کے پچھلے پہیے کے اوپر ایک تنگ ڈبے میں چھپا

واقعے کے بعد بچے کو فوری طور پر پوچھ گچھ کے لیے متعلقہ اداروں کے پاس لایا گیا۔ تمام طریقۂ کار مکمل کرنے کے بعد، اسے اسی دوپہر KAM ایئر لائنز کی واپسی پرواز (RQ-4402) پر واپس کابل بھیج دیا گیا۔ KAM ایئر کی پرواز نمبر RQ4401 نے کابل سے دہلی کا سفر 94 منٹ میں کیا۔ اس دوران ایک افغان نوجوان طیارے کے پچھلے پہیے کے اوپر ایک تنگ ڈبے میں چھپ گیا۔ یہ پرواز کابل سے صبح 8:46 بجے IST پر روانہ ہوئی اور 10:20 بجے دہلی کے ٹرمینل 3 پر اتری۔

لڑکا کابل سے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر پہنچا دہلی (Social Media)

سکیورٹی اداروں کی جانب سے پوچھ گچھ کے دوران بچے نے انکشاف کیا کہ وہ کابل ایئرپورٹ پر مسافروں کے پیچھے گاڑی چلا کر رن وے تک پہنچا تھا۔ اس نے طیارے میں سوار ہونے کے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ٹیک آف سے ٹھیک پہلے پہیے میں چھپ گیا۔

لڑکا کابل سے لینڈنگ گیئر میں چھپ کر پہنچا دہلی (Photo: AI Generate ETV Bharat)

ٹیک آف کے بعد، جب پہیے پیچھے ہٹتے ہیں جب؟

ہوا بازی کے ماہر کیپٹن موہن رنگناتھن کے مطابق، ہوائی جہاز کے وہیل ایل میں سفر کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ جیسے ہی کوئی جہاز ٹیک آف کرتا ہے، آکسیجن کی سطح تیزی سے کم ہو جاتی ہے اور درجۂ حرارت انجماد سے کافی نیچے گر جاتا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ پہیوں کے درمیان پھنس جانے والا شخص پہیوں سے کچل کر مر بھی سکتا ہے۔ ٹیک آف کے بعد، جب پہیے پیچھے ہٹتے ہیں، تو جگہ مکمل طور پر بند ہو جاتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ مسافر اندر کسی کونے میں پھنس جانے سے کچھ دیر کے لیے بچ گیا ہو۔

