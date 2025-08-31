ETV Bharat / bharat

پی ایم مودی نے 'من کی بات' میں کشمیر میں منعقد ہوئے دو بڑے ایونٹ کا خاص ذکر کیا، جانیں انہوں نے کیا کہا - MANN KI BAAT

آج وزیر اعظم نریندر مودی نے ریڈیو پروگرام 'من کی بات' کی 125ویں قسط سے خطاب کیا۔

پی ایم مودی کا ''من کی بات'' پروگرام سے خطاب
پی ایم مودی کا ''من کی بات'' پروگرام سے خطاب
By ETV Bharat Urdu Team

Published : August 31, 2025 at 1:50 PM IST

نئی دہلی: وزیر اعظم نریندر مودی اگست کے مہینے کے آخری اتوار کو 'من کی بات' کر رہے ہیں۔ یہ اس ریڈیو پروگرام کی 125ویں قسط ہے۔ اس دوران انہوں نے کہا کہ شدید بارشوں اور لینڈ سلائیڈنگ سے بڑا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر کے پلوامہ میں آفت کی اس گھڑی میں بھی کچھ اچھا دیکھنے کو ملا۔ پلوامہ کے ایک اسٹیڈیم میں ڈے نائٹ کرکٹ میچ کھیلا گیا جو بدلتے بھارت کی تصویر ہے۔

پلوامہ میں پہلا ڈے نائٹ کرکٹ میچ کھیلا گیا

وزیر اعظم نے مزید کہا، 'سیلاب اور بارش سے ہونے والی اس تباہی کے درمیان جموں و کشمیر نے بھی دو بہت ہی خاص کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ بہت سے لوگوں نے ان پر توجہ نہیں دی۔ لیکن آپ کو ان کامیابیوں کے بارے میں جان کر خوشی ہوگی۔ پلوامہ کے ایک اسٹیڈیم میں ریکارڈ تعداد میں لوگ جمع ہوئے۔ پلوامہ کا پہلا ڈے نائٹ کرکٹ میچ یہاں کھیلا گیا۔ پہلے یہ ناممکن تھا لیکن اب میرا ملک بدل رہا ہے۔ یہ میچ 'رائل پریمیئر لیگ' کا حصہ ہے جس میں جموں و کشمیر کی مختلف ٹیمیں حصہ لے رہی ہیں۔'

ڈل جھیل میں 'کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول'' کا انعقاد

اسی کے ساتھ وزیر اعظم نے کشمیر میں ہوئے ایک اور بڑے ایونٹ کا ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ دوسری بڑی کامیابی ملک میں منعقد ہوا پہلا ''کھیلو انڈیا واٹر اسپورٹس فیسٹیول'' ہے اور یہ فیسٹیول بھی جموں و کشمیر کے ڈل جھیل میں منعقد ہوا۔ وزیر اعظم نے کشمیر اور ڈل جھیل کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ایسا فیسٹیول منعقد کرنے کے لیے سچ مچ یہ کتنی خاص جگہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا مقصد جموں و کشمیر میں واٹر اسپورٹس کو اور مقبول بنانا ہے۔ اس فیسٹیول میں پورے ملک سے 800 سے زیادہ کھلاڑیوں نے حصہ لیا۔ اسی کے ساتھ انہوں نے کھلاڑیوں کو مبارکباد دی، نیز جموں و کشمیر کی حکومت اور عوام مہمان نوازی کی تعریف بھی کی۔

وزیر اعظم نے کشمیر کے محسن علی اور اوڈیشہ کی رشمیتا ساہو سے بات چیت کی

اس موقعے پر وزیر اعظم نے دو کامیاب کھلاڑیوں سے بات بھی کی۔ پی ایم مودی نے اوڈیشہ کی کھلاڑی رشمیتا ساہو ہیں اور جموں کشمیر کے سرینگر سے تعلق رکھنے والے محسن علی سے تفصیل سے بات چیت کی۔

اس کے علاوہ انہوں نے مون سون کے موسم میں درپیش قدرتی آفات پر بھی اظہار خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے چند ہفتوں میں ہم نے سیلاب اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے بڑی تباہی دیکھی ہے۔ کئی گھر تباہ ہو گئے، کھیت پانی میں ڈوب گئے، پورے خاندان اجڑ گئے۔ پانی کے مسلسل بہاؤ نے پل اور سڑکیں بہہ گئیں جس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں پڑ گئیں۔ ان واقعات نے ہر بھارت کو تکلیف میں ڈال دیا ہے۔ ہم سب ان خاندانوں کے دکھ میں شریک ہیں جنہوں نے اپنے پیاروں کو کھو دیا ہے۔'

پی ایم مودی نے مزید کہا، 'جہاں بھی بحران آیا، ہمارے این ڈی آر ایف، ایس ڈی آر ایف اہلکاروں اور دیگر سکیورٹی فورسز نے لوگوں کو بچانے کے لیے دن رات کام کیا۔ فوجیوں نے ٹیکنالوجی کا بھی سہارا لیا۔ تھرمل کیمروں، لائیو ڈیٹیکٹرز، جاسوس کتوں اور ڈرون کی مدد سے امدادی کاموں کو تیز کرنے کی کوشش کی گئی۔ اس دوران امدادی سامان ہیلی کاپٹروں کے ذریعے پہنچایا گیا اور زخمیوں کو ایئر لفٹ کیا گیا۔

مسلح افواج آفات کے وقت مدد کے لیے آگے آئیں۔ مقامی لوگ، سماجی کارکن، ڈاکٹر، انتظامیہ ہر کسی نے اس مشکل گھڑی میں ہر ممکن کوشش کی۔ میں ہر اس شہری کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں جس نے اس مشکل وقت میں انسانیت کو ترجیح دی۔

فیچر

اتراکھنڈ کے تاریخی شہر کے ڈوب جانے کے اکیس سال، یادوں کے دریچوں میں 'ایک تھی ٹہری'

سپنوں کی اڑان: بسمہ حفیظ کشمیر کی پہلی خاتون فٹبال ریفری بننے کی ہیں خواہشمند

قدرتی خوبصورتی سے مالا مال چھتہ پل بنیادی سہولیات سے محروم، سیاحتی مقام کو سیاحوں کے لیے کھولنے کا مطالبہ

کیا اسد اویسی نے پھاڑا وقف بل، جانیے کسی بل کو پھاڑنے کی کیا ہے سزا؟ ایسے کام کے کیا ہیں قواعد؟ پہلے کن لیڈروں نے بلوں کو پھاڑا؟

