Tips For Dating to Marriage and Things to keep in Mind: జీవిత భాగస్వామిని ఎంచుకోవడం అనేది అనుకున్నంత సులువు కాదు. పెళ్లి తర్వాత భవిష్యత్​ ఎలా ఉంటుందో అని ఊహించుకొని.. ఇప్పుడు పార్ట్​నర్​ను సెలక్ట్ చేసుకోవడం కత్తిమీద సామే. ఒకరికొకరు తోడుగా జీవితాంతం ఉండగలమా..? ఆనందంగా ఉండగలమా..? అనే సందేహాలు ఎన్నో వస్తుంటాయి. మనస్పర్ధలు, అహంకారం, అనుమానాలు వంటి వాటితో నిత్యం ఎన్నో జంటలు విడిపోతూనే ఉన్నాయి. అందుకే.. పెళ్లైన తర్వాత అసలు విషయం తెలుసుకుని కుమిలిపోయేకన్నా.. ముందుగానే వారి గురించి తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది కదా? అప్పుడు వారిని పెళ్లి చేసుకోవాలా.. వద్దా? అనే నిర్ణయం తీసుకోవడం సులభం అవుతుంది కదా? అనే ఆలోచనల్లోంచి వచ్చిన పద్ధతే డేటింగ్.