How to get Rid of Artificial Jewellery Allergy : ఆడవారికి నగలంటే ఎంత ఇష్టమో ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన పనిలేదు. కొందరు ఆర్థిక స్తోమతను బట్టి బంగారు నగలు ధరిస్తే.. మరికొందరు ఆర్టిఫిషియల్ ఆభరణాలు వేసుకుంటుంటారు. ప్రస్తుతం గోల్డ్​కు భారీగా డిమాండ్ ఉండడంతో ఎక్కువ మంది మహిళామణులు ఆర్టిఫిషియల్ ఆభరణాల(Artificial Jewellery)వైపే మొగ్గుచూపుతున్నారు. అయితే.. ఈ నగల తయారీలో వాడే కొన్ని లోహాల కారణంగా ఇన్​ఫెక్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి. చర్మంపై ఎర్రటి దద్దుర్లు, దురద, మంట.. వంటి సమస్యలు వస్తాయి. మేము చెప్పే ఈ టిప్స్ పాటించడం ద్వారా.. ఈ సమస్యకు చెక్ పెట్టొచ్చు. మరి, అవేంటో ఇప్పుడు ఈ స్టోరీలో చూద్దాం.