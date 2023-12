Causes For Under Eye Dark Circles : నేటి కాలంలో ఎక్కువ మందిని వేధిస్తున్న సమస్యల్లో.. కళ్ల కింద డార్క్ సర్కిల్స్(Dark Circles Under The Eyes) ఒకటి. ఈ సమస్య తలెత్తడానికి నిద్రలేమి.. అలసట, టీవీ, కంప్యూటర్ స్క్రీన్ అతిగా చూడడం వంటివి ప్రధాన కారణాలుగా భావిస్తుంటారు. అయితే.. ఇవే కాకుండా మీరు చేసే కొన్ని పొరపాట్ల వల్ల కూడా కళ్లకింద నల్లటి వలయాలు వస్తాయని సౌందర్య నిపుణులు చెబుతున్నారు.