How to Build Your Child's Self Confidence : సాధారణంగా పిల్లల మనస్తత్వం చాలా సున్నితంగా ఉంటుంది. అయితే.. చాలా మంది పిల్లలు ఆత్మన్యూనతా భావంతో తమకు ఏదీ రాదని, ఏమీ చేయలేమని అనుకుంటూ.. అందరికంటే వెనుకంజలో ఉండిపోతారు. ఏ పని చేయాలన్నా ముందడుగు వేయడానికి సంకోచిస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం తల్లిదండ్రుల నుంచి సరైన ప్రోత్సాహం లేకపోవడమే అంటున్నారు మానసిక నిపుణులు. అలాంటి సందర్భాల్లో పిల్లలకు అండగా నిలుస్తూ.. వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం(Self Confidence) పెంచాల్సిన బాధ్యత తల్లిదండ్రులదేనని సూచిస్తున్నారు.

Best 10 Tips to Build Self Confidence in Your Childs : ప్రస్తుత కాలంలో చాలా మంది పిల్లల్లో ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గిపోతుండడంతో.. చిన్న చిన్న విషయాలకే కుంగిపోతూ.. ఆత్మహత్యలకు సైతం పాల్పడుతున్నారు. కాబట్టి పేరెంట్స్ తమ పిల్లలలో చిన్నతనం నుంచే ఆత్మవిశ్వాసం నింపేందుకు కృషి చేయాలి. పిల్లలు తమ జీవితంలో సానుకూలంగా ముందడుగు వేయడానికి అది ఎంతో ఉపయోగపడుతుంది. కాబట్టి తల్లిదండ్రులు(Parents) పిల్లలకు చిన్నప్పటి నుంచే ఏదైనా సమస్య వచ్చినప్పుడు భయపడకుండా దాన్ని ఎలా ఎదుర్కోవాలో మీ జీవితానుభవం నుంచి నేర్చుకున్న పాఠాలు వారితో పంచుకోవాలి. మీ పిల్లలు ఎప్పుడైనా బెరుగ్గా, బిడియంగా ఉంటే.. వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం తక్కువగా ఉందని గ్రహించండి. వెంటనే వారిలో ఆ భయాన్ని పోగొట్టేందుకు ప్రయత్నించండి. అలాంటి వారిలో ఆత్మవిశ్వాసం పెంపొందించడానికి తల్లిదండ్రులు పాటించాల్సిన 10 బెస్ట్ టిప్స్​తో మీ ముందుకు వచ్చాం. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం..