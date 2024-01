Why Eating at Work is Important? : చాలా మంది ఆఫీస్​కు టైమ్ అవుతోందంటూ.. ఆదరా బాదరగా తినేస్తారు. ఏం తింటున్నారో.. ఎంత తింటున్నారో.. కూడా తెలియకుండా మింగేస్తారు. మరికొందరు.. మధ్యాహ్నం లంచ్​లో చూసుకుందామంటే.. బ్రేక్ ఫాస్ట్ స్కిప్ చేసేస్తుంటారు. దాంతో ఆకలి, తద్వారా నీరసం దరి చేరుతుంది. అయినప్పటికీ.. ఆఫీసులో పనిచేస్తూ ఉంటారు. కడుపు లోపల మాత్రం కాలిపోతూ ఉంటుంది. అయినా లంచ్ టైమ్​ ఎప్పుడవుతుందా అంటూ ఓపిక పట్టుకుని కూర్చుంటారు.