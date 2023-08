Warangal Sitting MLAs Get Tickets Again in BRS టిక్కెట్ ఖరారులో అధిష్ఠానం ఆచితూచి అడుగులు.. ఓరుగల్లులో అత్యధికంగా సిట్టింగ్​లకే ప్రాధాన్యం