Political Parties Distribute Money to Voters in Telangana : రాష్ట్రంలో శాసనసభ ఎన్నికల ప్రచారం మంగళవారం సాయంత్రం 5 గంటలతో ముగిసింది. ఇక అభ్యర్థుల దృష్టి అంతా ఓటర్లను ఏవిధంగా ప్రలోభపెట్టాలో అన్నదాని పైనే. ఇప్పటికే కొన్ని ప్రాంతాల్లో ఓటర్లకు డబ్బులు పంచుతున్నారనే ఫిర్యాదులు పోలీసులకు అందుతున్నాయి. కరీంనగర్​లో ఓటర్​ స్లిప్పులతో పాటు డబ్బు పంచుతున్నారని బీఆర్​ఎస్​, బీజేపీ(BRS vs BJP)ల మధ్య ఘర్షణ జరిగింది. అలాగే హైదరాబాద్​లో పెద్ద ఎత్తున డబ్బులు పంచుతున్నారని వివిధ పార్టీలు ఆరోపిస్తున్నాయి. మరోవైపు రాష్ట్రంలో నగదు అక్రమ రవాణాను పోలీసులు అడ్డుకున్నారు.