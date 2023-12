Indian History Congress Sessions In Kakatiya University : ప్రతిష్ఠాత్మకమైన ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు రెండోసారి వరంగల్ కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో (Kakatiya University), కేయూ చరిత్ర, టూరిజం విభాగం నేతృత్వంలో జరుగుతున్నాయి. మూడు రోజుల పాటు జరగనున్న ఈ సదస్సుకు చరిత్రను ఒడిసి పట్టిన ఎంతో మంది పరిశోధకులు, ఆచార్యులు, యువ విద్యార్థులు హాజరయ్యారు.

Indian History Congress to be held at Kakatiya University : కాకతీయ విశ్వవిద్యాలయంలో 1993లో మొదటిసారిగా 53వ ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్ సమావేశాలు (Indian History Congress Sessions) జరిగాయి. రెండోసారి కేయూ ఆడిటోరియం వేదికగా 1300 మంది ప్రతినిధులతో సమావేశాలు జరుగుతున్నాయి. ముఖ్యంగా సదస్సులో భాగంగా ఏర్పాటు చేసిన పుస్తక ప్రదర్శనలు అకట్టుకున్నాయి. ఇండియన్ హిస్టరీ కాంగ్రెస్‌కు గొప్ప ప్రాధాన్యత ఉందని చారిత్రక నేపథ్యం గల ఓరుగల్లులో జరగడం తెలంగాణ రాష్ట్రానికి వన్నె తెచ్చే అంశంగా భావిస్తున్నామని ప్రొఫెసర్లు అంటున్నారు.