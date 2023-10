Wife Killed Husband Using Snake Peddapalli : పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖని మార్కండేయకాలనీకి చెందిన స్థిరాస్తి వ్యాపారి, బిల్డర్‌ కొచ్చెర ప్రవీణ్‌ హత్య కేసు మిస్టరీ వీడింది. వివాహేతర సంబంధం(Extramarital Affair) వల్ల అతని భార్యే హత్య చేసేందుకు పథకం రచించింది. అతడ్ని చంపేందుకు మరో వ్యక్తికి చెప్పగా.. ఆ వ్యక్తి మరి నలుగురు వ్యక్తుల సాయంతో హత్య చేశారు. అనంతరం ఆమె గుండెపోటుతో చనిపోయడని అందర్ని నమ్మించింది. చివరికి పోలీసులు ఈ కేసును చేధించి.. అసలు నిందితులను పట్టుకున్నారు.

Praveen Murder Case in Peddapalli

Wife Killed Husband with Help Some People : పడుకున్న ప్రవీణ్‌ను చూపించి లలిత మరో గదిలోకి వెళ్లి వేచిచూసింది. నిందితులు ప్రవీణ్‌ ముఖంపై దిండుతో అదిమిపట్టారు. కొద్దిసేపు పెనుగులాడిన ప్రవీణ్‌లో కదలిక నిలిచిన తర్వాత వెంట తెచ్చిన పాముతో కాటు వేయించి అక్కడి నుంచి వెళ్లిపోయారు. అనంతరం పామును బహిరంగ ప్రదేశంలో వదిలేశారు. గుండెపోటు(Heart Attack)తో చనిపోయాడని లలిత చెప్పిన మాటలను నమ్మని ప్రవీణ్‌ తల్లి.. తన కుమారుడి మృతిపై అనుమానం ఉందని ఇచ్చిన ఫిర్యాదుతో పోలీసులు విచారణ చేపట్టారు. దర్యాప్తులో నమ్మలేని నిజాలు బయటకి వచ్చాయి. లలితతో పాటు మరో ఐదుగురి నిందుతులను అరెస్ట్​ చేశారని డీసీపీ వైభవ్‌ గైక్వాడ్‌ తెలిపారు. నిందితుల దగ్గర నుంచి 34 గ్రాముల బంగారు గొలుసు, ఆరు సెల్​ఫోన్​లు స్వాధీనం చేసుకున్నారని వెల్లడించారు.